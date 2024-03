Verkürzte Karwoche: ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Markt wird am Dienstag stabil erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte weiter auf Rekordkurs bleiben. Die Märkte in Fernost präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneins.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse dürften sich auch am Dienstag zurückhalten.

Der ATX bewegt sich vorbörslich um seinen Vortagesschlusskurs.

Wichtige Konjunkturdaten wie das GfK-Konsumklima für Deutschland oder das US-Verbrauchervertrauen des Conference Board stehen am heutigen Dienstag auf dem Programm.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Dienstag ohne große Ausschläge erwartet.

Der DAX bewegt sich am zweiten Handelstag der Woche vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

Der DAX dürfte sich am Dienstagmorgen wieder seinem Vortagesrekord von 18.285 Punkten nähern. In den vergangenen drei Handelstagen hatte der DAX jeweils einen neuen Höchststand erreicht und sein Jahresplus auf mehr als 9 Prozent ausgebaut. An der Wall Street pausieren die Indizes nach ihrer jüngsten Rally derweil ihre Rekordjagd. Dies gilt auch für den japanischen Nikkei, der in der Vorwoche erstmals die Marke von 41.000 Punkten übertroffen hatte.

WALL STREET

An den US-Börsen herrschte am Montag Zurückhaltung.

Der Dow Jones Index blieb nach einem negativen Start im Minus und schloss 0,41 Prozent leichter bei 39.313,64 Punkten. Auch der NASDAQ Composite war schwächer gestartet und beendete den Handel letztlich 0,27 Prozent tiefer bei 16.384,47 Zählern.

Etwas stützend wirkte, dass die Zahl der Neubauverkäufe im Februar wider Erwarten leicht gesunken ist, was ZinssenkungshoffnungenZinssenkungshoffnungen nährt. Die Händler warten nun auf weitere wichtige Konjunkturdaten, die zusätzliche Hinweise auf den politischen Kurs der Notenbank Fed geben könnten. Im Mittelpunkt dürfte am Karfreitag das Inflationsmaß PCE stehen, das von der Fed als bevorzugter Preisindikator betrachtet wird. Da dieser zum Großteil auf bereits bekannten Verbraucher- und Produzentenpreisen beruht, lässt sich der PCE-Deflator recht gut im Voraus schätzen, hieß es in einer Vorschau der Commerzbank. Die Experten rechnen mit einem deutlichen Preisanstieg.

Die US-Börsen bleiben an Karfreitag geschlossen. Damit dürften sich die PCE-Daten erst am Ostermontag auf die Kurse auswirken.

ASIEN

Die Börsen in Asien tendieren am Dienstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ marginale 0,02 Prozent tiefer bei 40.404,13 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,37 Prozent auf 3.015,07 Zähler nach. In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 0,35 Prozent auf 16.530,97 Einheiten.

Der Markt warte laut Beobachtern auf möglicherweise bewegende Konjunkturdaten im Verlauf der Woche - insbesondere neue Inflationsdaten aus den USA, die maßgeblich sein könnten für die von der US-Notenbank avisierten Zinssenkungen im Jahresverlauf.

