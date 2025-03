ATX & DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen im Plus

Der heimische Aktienmarkt wird mit Gewinnen erwartet, während der deutsche Aktienmarkt im Plus in die Mittwochssitzung starten soll. An den Börsen in Fernost geht es aufwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einer stärkeren Eröffnung erwartet.

Der ATX soll höher in die Sitzung starten.

Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer für die Sitzung am Mittwoch. Von den Vorlagen und vom Umfeld kommt kein Störfeuer: In Asien ziehen die Kurse überwiegend an, die Renditen zeigen sich kaum verändert und der Euro notiert knapp behauptet unter der Marke von 1,08 Dollar. "Der Markt setzt darauf, dass die geld- und fiskalpolitischen Impulse wirken und die Konjunktur anschieben", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die europäischen Börsen. Da Geld- und Fiskalpolitik nun Hand in Hand arbeiteten, seien die Chancen auf einen Wirtschaftsaufschwung günstig. Im Blick stehen am Mittwoch neue Preisdaten aus Großbritannien. Am Mittag werden dann die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter zeigen, wie es um den Zustand der US-Konjunktur bestellt ist.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt soll zur Wochenmitte weitere Gewinne machen.

Der DAX wird mit einem positiven Start erwartet.

Der DAX dürfte am Mittwoch an die starke Erholung vom Vortag anknüpfen. Damit kommt der Vorwochenrekord bei 23.476 Punkten langsam wieder ins Spiel. Die Wall Street präsentierte sich am Vorabend erneut stabil. Die technologiegeprägten Indizes der Nasdaq erholten sich an ihre 200-Tage-Linie. Sie setzten sich damit etwas weiter ab vom jüngst erreichten Tief seit September 2024.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen etwas fester.

Der Dow Jones legte 0,01 Prozent zu und verabschiedete sich bei 42.587,37 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verzeichnete unterdessen Aufschläge von 0,46 Prozent und schloss bei 18.271,86 Zählern.

Dämpfend auf das Kaufinteresse wirkten sich allerdings neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trumps aus. Trump scheine eine neue Waffe der wirtschaftlichen Staatskunst zu erfinden, indem er Ländern, die Öl aus Venezuela kaufen, mit "Sekundärzöllen" von 25 Prozent drohe, hieß es aus dem Handel. Tags zuvor hatten die US-Börsen noch von Hoffnungen profitiert, dass die nächste Runde der von Trump angedrohten Strafzölle gezielter und auch maßvoller ausfallen könnte als zuvor befürchtet.

ASIEN

Die Börsen in Asien tendierten zur Wochenmitte nach oben.

In Tokio kann der Nikkei 225 zeitweise um 0,65 Prozent zulegen auf 38.027,29 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,02 Prozent höher bei 3.370,68 Zählern.

In Hongkong geht es unterdessen aufwärts: Der Hang Seng gewinnt zwischenzeitlich 0,25 Prozent auf 23.403,64 Einheiten (MEZ: 08:00).

Zur Wochenmitte dominieren an den Börsen in Ostasien positive Vorzeichen. Aussagen des Präsidenten der Bank of Japan vor einem Ausschuss des japanischen Parlaments belasteten nur vorübergehend etwas. BoJ-Chef Kazuo Ueda hatte weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt für den Fall, dass die Inflation der Lebensmittelpreise zu einem breiteren und stärkeren Preisauftrieb führt. Damit stimmte er nach Ansicht von Beobachtern den Markt auf eine weitere Zinserhöhung ein. Die Landeswährung Yen zeigt sich davon aber unbeeindruckt und gibt nach, nachdem sie am Vortag etwas zugelegt hatte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX