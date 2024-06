ATX und DAX vorbörslich fester -- Asiens Märkte uneins

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften einen stärkeren Handelsauftakt hinlegen. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Mittwoch uneins.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch einen Teil seiner leichten Vortagesverluste wettmachen.

Der ATX dürfte wohl mit Gewinnen in die Sitzung starten.

Zur Wochenmitte dürfte sich die Börsenstimmung hierzulande wie auch in Europa allgemein etwas aufhellen. Viele Anleger nutzen den kleinen Rücksetzer zum Nachkauf bei Unternehmensaktien. Für Spannung dürfte dann am Freitag der PCE-Preisindex in den USA sorgen, gibt dieser doch neue Hinweise auf die Fed-Zinspolitik.

Auf Unternehmensebene liegen in Österreich noch keine wichtigen Meldungen vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch fester eröffnen.

Der DAX wird vorbörslich höher gesehen.

Damit bleibt der DAX in seiner jüngsten Spanne zwischen 18'000 und 18'350 Punkten. Gleichwohl bleibe der Markt eine Schaukelbörse, wie der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf die vergangenen Handelstage konstatierte. Eine klare Richtung kristallisiere sich im Moment nicht heraus.

Auf Unternehmensebene sorgt besonders Volkswagen nach der Ankündigung von Milliardeninvestitionen in Rivian für Aufmerksamkeit.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten sich am Dienstag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

Der Dow Jones Index startete den Dienstagshandel etwas leichter und gab dann weiter nach. Bei 39.112,16 Punkten (minus 0,76 Prozent) ging der Traditionsindex in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite ging derweil bereits höher in die Sitzung und baute seine Gewinne im Anschluss weiter aus. Mit deutlichen Zuschlägen in Höhe von 1,26 Prozent (Schlussstand: 17.717,65 Einheiten) schloss der technologielaste Index.

Insgesamt agierten Anleger eher vorsichtig, denn erst am Freitag wird der mit Spannung erwartete PCE-Preisindex veröffentlicht - das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Ökonomen prognostizieren im Konsens, dass sich der Preisauftrieb abgeschwächt hat. Damit könnte eine Zinssenkung im September wahrscheinlicher werden. Unterdessen stiegen die Tech-Aktien nach den deutlichen Gewinnmitnahmen der vergangenen Handelstage am Dienstag wieder an.

ASIEN

Die Börsen in Fernost tendieren am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von 1,34 Prozent bei 39.699,68 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite 0,11 Prozent im Minus auf 2.946,75 Zähler. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,15 Prozent höher bei 18.100,66 Einheiten.

Die Asien-Börsen finden am Mittwoch keinen gemeinsamen Nenner. An den China-Börsen blieben die Anleger vorsichtig.

Am US-Aktienmarkt haben die Technologiewerte am Dienstag ihren Kursrutsch nach Erreichen der jüngsten Rekordstände gestoppt und deutlich zugelegt. Für Zuversicht sorgte, dass sich die Gewinnmitnahmen bei NVIDIA nicht fortgesetzt hatten. Der Chiphersteller gilt als Gradmesser des aktuellen Boomthemas Künstliche Intelligenz an der Börse.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX