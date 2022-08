Vor Rede von Powell in Jackson Hole: ATX und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen im Plus

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften am letzten Handelstag der Woche zulegen. Die Märkte in Fernost zeigen sich am Freitag freundlich. Die US-Börsen notierten am Donnerstag oberhalb der Nulllinie.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag zulegen.

Der ATX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen um 0,61 Prozent stärker bei 3.008 Punkten. Am Donnerstag war er 0,37 Prozent niedriger bei 2.989,54 Zählern aus dem Börsenhandel gegangen.

Anleger warten zum Wochenausklang auf eine Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell anlässlich einer Notenbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole. Der Auftritt von Powell, der am Nachmittag auf dem Programm steht, könnte neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA liefern und damit für Impulse sorgen.

Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed weiter entschieden gegen die hohe Inflation vorgehen dürfte. Trotz zuletzt enttäuschender Konjunkturdaten wird weiter mit einer vergleichsweise starken Zinserhöhung im September gerechnet. Am frühen Nachmittag stehen zudem Daten zur Preisentwicklung in den USA auf dem Programm, die vor dem Hintergrund der Geldpolitik der Fed ebenfalls von Interesse sind.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden zum Wochenausklang positive Vorzeichen erwartet.

Der DAX steigt vorbörslich um 0,31 Prozent auf 13.313 Punkte. Am Donnerstag verbuchte er zum Handelsschluss Aufschläge in Höhe von 0,39 Prozent auf 13.271,96 Zähler.

Der DAX dürfte am Freitag vor einer mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs nochmals etwas Boden gut machen. Gute Vorgaben dürften für Rückenwind sorgen. Laut der ING Bank scheint es, als ob die Anleger international darauf setzen, dass Jerome Powell am Freitag "eine Rettungsleine auslegen" wird. Die US-Börsen hatten am Vorabend ihre Gewinne ausgeweitet und diese positive Tendenz setzte sich in der Nacht in Asien fort. Der Chef-Währungshüter der USA wird sich am Nachmittag europäischer Zeit im Rahmen des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole äußern. Die Experten der Credit Suisse rechnen jedoch damit, dass die Aussagen im Hinblick auf den kurzfristigen geldpolitischen Kurs unverbindlich bleiben. Powell dürfte eine Notwendigkeit betonen, dass Wirtschaftsdaten eine Rolle spielen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag in Grün.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher und notierte auch anschließend im Plus. Letztendlich kletterte er um 0,98 Prozent auf 33.292,05 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite konnte seine Gewinne im Verlauf ausbauen, nachdem er zum Start um leicht zugelegt hatte. Schlussendlich stand ein Plus von 1,67 Prozent auf 12.639,27 Zählern an der Kurstafel.

Das Zinsthema blieb dominierend, denn das alljährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole begann heute. US-Notenbankchef Jerome Powell spricht allerdings erst am Freitag, er dürfte sich eher falkenhaft äußern, was nicht so sehr nach dem Geschmack der Aktienanleger sein dürfte. "Die Nervosität, die zu Beginn der Woche die Indizes erfasste, hat sich in Grenzen gehalten. Die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben wird, um die Inflation zu bekämpfen, ist bereits bis zu einem gewissen Grad eingepreist", sagte Marktanalystin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

Die US-Wirtschaft hielt sich im zweiten Quartal etwas besser als zunächst angenommen. Das Minus fiel mit annualisiert 0,6 Prozent nicht so stark aus, wie zuvor nach einer ersten Schätzung gemeldet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel in der Vorwoche, während Analysten im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet hatten.

ASIEN

An den Märkten Asiens geht es am Freitag bergauf.

In Tokio legt der Nikkei gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 0,69 Prozent auf 28.676 Punkte zu.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland zeigt sich zur gleichen Zeit bei 3.249 Zählern um 0,09 Prozent fester. An der Börse in Hongkong klettert der Hang Seng derweil um 0,7 Prozent afu 20.109 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zum Ende der Woche durch die Bank mit Zugewinnen. Die Börsen folgen damit den guten Vorgaben von der Wall Street. Hier hatten ermutigende Konjunkturdaten gestützt. Berichten zufolge gibt es zudem Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Peking und Washington, um ein Delisting von in den USA gelisteten chinesischen Unternehmen zu vermeiden.

Im Fokus der Anleger liegt die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole. Die Rede beginnt um 16.00 Uhr (MESZ). Die Fed sieht sich zwar immer noch mit einer der höchsten Inflationsraten seit vier Jahrzehnten konfrontiert. Die jüngsten Daten deuten jedoch darauf hin, dass die hohe Teuerung ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Dies könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, sich bei ihrer Sitzung am 20. und 21. September auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte zu beschränken.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX