Nach Leitzinserhöhung durch die Fed: Asiens Börsen mit Gewinnen

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag freundlich. Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Mittwoch leichter. Die Wall Street-Anleger zeigten sich unentschlossen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch klar im Minus.

Nach einem kaum veränderten Start rutschte der ATX im weiteren Verlauf tiefer auf rotes Terrain und ging schlussendlich 0,79 Prozent schwächer bei 3.215,83 Punkten in den Feierabend.

Mit einem leicht positiven Start in den Handelstag rechnen Händler am Donnerstag. Die Börsen dürften zunächst einige Zeit benötigen, um die Zinserhöhung der US-Notenbank zu besprechen. Dazu müsse auch noch auf die EZB am frühen Nachmittag gewartet werden. "Erst dann sind beide Seiten der Gleichung bekannt", sagt ein Händler. Da es einige Unsicherheit über den weiteren Kurs der EZB gibt, ist das Überraschungpotenzial in ihren Aussagen höher als bei der US-Notenbank. Dazu hat sich der Markt mit einer Flut von Quartalszahlen herumzuschlagen. Und am Nachmittag stehen mit dem neuen US-BIP zum ersten Quartal noch Konjunkturdaten an, die an normalen Handelstagen schon für sich alleine große Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden. Dazu werden noch der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Juni und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Die deutsche Börse präsentierte sich deutlich schwächer.

Der DAX baute seinen anfänglichen Verlust aus und beendete den Handelstag letztlich 0,49 Prozent leichter bei 16.131,46 Punkten.

Leichte Kursgewinne zeichnen sich am Donnerstag nach der erneuten Zinserhöhung in den USA am deutschen Aktienmarkt ab. Die US-Notenbank Federal Reserve griff im Kampf gegen die Inflation zu einer weiteren Zinserhöhung. Sie hob den Leitzins am Vorabend um weitere 0,25 Prozentpunkte an. Damit liegt er nun in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Es ist der höchste Stand seit 22 Jahren. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte das im späten Handel gut weggesteckt, unter dem Strich beendete er die Sitzung mit einem moderaten Plus.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Mittwochshandel uneinheitlich.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 35.522,23 Punkten. Dagegen musste der technologielastige NASDAQ Composite zeitweise deutlicher abgeben, am Ende ging es noch um 0,12 Prozent auf 14.127,28 Zähler abwärts.

Am Abend hat die US-Notenbank Fed ihr Zinsentscheidung verkündet: Die US-Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht. Im Statement der Währungshüter gab es keine neuen Hinweise über künftige Zinsschritte. Der Leitzins stieg damit auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Beschluss gerechnet. Der Beschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig.

Daneben gab es zahlreiche Impulse von der Berichtsfront, auch nachbörslich werden wieder einige Schwergewichte ihre Bilanzen präsentieren.

ASIEN

An den asiatischen Börsen greifen die Anleger am Donnerstag zu.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,78 Prozent auf 32.925 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,10 Prozent auf 3.226 Einheiten an. Der Hang Seng in Hongkong springt derweil um 1,15 Prozent nach oben auf 19.588 Stellen.

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins am Vorabend wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht. Zinssenkungen wird es nach Aussage von Jerome Powell, Chairman der Federal Reserve, in diesem Jahr noch nicht geben, allerdings sieht die Fed auch nicht mehr die Gefahr einer Rezession der US-Wirtschaft. Die Aussicht auf eine "weiche Landung" wird an den Börsen mit Erleichterung aufgenommen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX