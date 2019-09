ATX wenig bewegt -- DAX freundlich -- Börsen in Fernost gehen mehrheitlich rot ins Wochenende

Am heimischen Aktienmarkt verläuft der Handel ruhig. In Deutschland wird eine positive Tendenz verzeichnet. An den Börsen in Asien konnte nur der chinesische Aktienmarkt der negativen Grundstimmung entgehen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse startet stabil in den letzten Handelstag der Woche.

Der Leitindex ATX präsentiert sich im frühen Handel marginal fester.

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Handelsbeginn kaum verändert. Im Tagesverlauf kann es nach Einschätzung eines Marktteilnehmers zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen, da am Wochenende Schlagzeilenrisiko bestehe. Die Nachrichtenlage ist vergleichsweise dünn.

DEUTSCHLAND

Am Freitag ist die Stimmung an der deutschen Börsen positiv.

Der DAX notiert zum Handelsstart 0,32 Prozent im Plus bei 12.327,87 Zählern.

Mit verhalten freundlicher Tendenz geht der DAX in den letzten Handelstag der Woche gehen. Auf Wochensicht liegt der Leitindex bislang aber rund eineinhalb Prozent im Minus.

In New York hatten am Vortag die Diskussionen über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump und Aussagen eines US-Regierungsmitarbeiters, nach denen die Beschränkungen für US-Firmen bei der Belieferung des chinesischen Technologiekonzerns Huawei wahrscheinlich bald wieder in Kraft treten dürften, die Börsen gebremst.

Allerdings überwiege am Aktienmarkt weiterhin die Vorsicht, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Morgenkommentar. Nur noch sehr wenige Marktteilnehmer gingen neue Aktienpositionen ein, und ohne Anschlusskäufer sei die Chance auf höhere Indexstände dahin.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag mit negativen Vorzeichen.

Der Dow Jones gab im Donnerstagshandel 0,29 Prozent auf 26.893,36 US-Dollar nach. Daneben hatte der Techwerteindex NASDAQ Composite etwas deutlichere Verluste hinzunehmen und schloss 0,58 Prozent schwächer bei 8.030,66 Zählern.

Die anhaltende Diskussion über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat die Wall Street am Donnerstag leicht belastet.

Der Whistleblower in der Ukraine-Affäre warf dem Weissen Haus Versuche vor, den Wortlaut eines Telefonats zwischen Trump und dem ukrainischen Wolodymyr Selenskyj geheim zu halten. Aus Sicht vieler Demokraten zeigt das vorliegende Gesprächsprotokoll, dass Trump mit Hilfe einer ausländischen Regierung seinem politischen Rivalen Joe Biden - dem wohl aussichtsreichsten demokratischen Präsidentschaftsbewerber für die Wahl 2020 - schaden und damit den Wahlkampf beeinflussen wollte. Die Demokraten im Repräsentantenhaus hatten am Dienstag Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet. Sie werfen ihm Verfassungsbruch vor und wollen nun den Wortlaut des Gespräches.

In den Hintergrund rückten damit neue Hoffnungen auf ein baldiges Ende im US-chinesischen Zollstreit sowie ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan für die Sektoren Landwirtschaft und Digitales. Die USA können dank niedrigerer oder abgeschaffter Zölle bald zusätzliche Produkte wie Rindfleisch, Mais, Weizen und Wein im Wert von insgesamt sieben Milliarden US-Dollar nach Japan exportieren.

Auf Seite der Unternehmen rieben sich Anleger von Beyond Meat die Hände, nachdem bekannt geworden war, dass der Fastfood-Riese McDonald's die fleischlosen Burger in Kanada testen möchte.

ASIEN

Vor dem Wochenende war die Stimmung an den asiatischen Börsen getrübt.

In Japan schickten die Bären den Nikkei um 0,77 Prozent auf 21.878,90 Punkte ins Minus. Allerdings waren die Verlusten vor allem auf eine ganze Reihe von Aktien zurückzuführen, die ex-Dividende gehandelt würden, so ein Teilnehmer.

In China konnte der Shanghai Composite daneben sogar leicht zulegen und verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 0,11 Prozent bei 2.932,17 Zählern ins Wochenende. Parallel verlor der Hang Seng in Hongkong 0,33 Prozent und schloss bei 25.954,81 Indexpunkten.

Die Hoffnungen auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China schienen am Freitag schon wieder etwas verflogen.

Weiter im Zentrum des Interesses stand daher die "Ukraine-Affäre" von US-Präsident Donald Trump. Der US-Kongress hatte zuletzt eine interne Beschwerde eines Geheimdienstmitarbeiters über ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj öffentlich gemacht. Demnach hat der US-Präsident nach Einschätzung des Mitarbeiters eine "Einmischung" aus dem Ausland bei der Wahl 2020 angestrebt. Aus diesem Grund wollen die Demokraten eine Untersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump auf den Weg bringen.

Im Vorfeld der der kommenden anstehenden Feiertage hielten sich die Investoren in China zurück, so ein Beobachter. Vom 1. bis zum 7. Oktober findet auf dem chinesischen Festland kein Handel statt. Keine Belastung waren dagegen schwache Daten zu den Industriegewinnen im August. Diese reduzierten sich um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem im Juli noch ein Plus von 2,6 Prozent verzeichnet worden war. Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa