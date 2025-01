ATX-Anleger dürften nach DeepSeek-Schock wieder Mut fassen -- DAX vorbörslich höher -- Japan-Börse unter Druck - Handelspause in Shanghai

Am heimischen Aktienmarkt dürfte der Schock vom Vortag an Relevanz verlieren. Für den deutschen Aktienmarkt deutet sich ein positiver Auftakt an. DeepSeek belastet am Dienstag auch die Märkte in Fernost.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte den Vortagesschock etwas verdaut haben.

Der ATX hatte dem Montagshandel0,57 Prozent tiefer bei 3.823,39 Punkten beendet.

Der offensichtliche Erfolg des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek hatte im US-Tech-Sektor für massive Verluste gesorgt und auch den heimischen Aktienmarkt belastet. Das neue KI-Modell DeepSeek R1 soll deutlich kostengünstiger sein und mit weniger starken Chips auskommen, als die großen KI-Modelle der etablierten US-Anbieter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag einen Erholungskurs einleiten.

Der DAX hatte am Vortag 0,53 Prozent schwächer bei 21.282,18 Zählern geschlossen.

Das KI-Gewitter, ausgelöst durch Sorgen vor chinesischer Konkurrenz durch das neueste KI-Modell des Start-up DeepSeek, hatte den europäischen Aktienmarkt am Vortag zunächst fest Griff. Gegen Mittag beruhigten sich jedoch die Gemüter und der Abschlag schmolz auf ein halbes Prozent zusammen. JPMorgan-Experte Sandeep Deshpande erinnerte mit Blick auf europäische Halbleiterwerte und DeepSeek-Auswirkungen an das alte Paradigma, dass Kostensenkungen im Technologiebereich stets zu Marktwachstum führten.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte zeigten sich zum Wochenauftakt mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 44.713,76 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte unterdessen deutlich ab und verlor 3,07 Prozent auf 19.341,83 Zähler.

Grund für die Verluste am (Tech-)Markt war die Debatte um das chinesische KI-Start-up DeepSeek, das unter Investoren Befürchtungen wegen der hohen Bewertungen etablierter Konzerne mit Ausrichtung auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weckte. Entsprechend erlebte die Technologiebranche teils massive Einbussen.

Die Nachricht über Erfolge neuer KI-Modelle von DeepSeek setzte den US-Technologiesektor unter Verkaufsdruck. In den App-Store-Downloads von Apple ist die KI-Software, die erst vorige Woche auf den Markt kam, bereits an die Spitze gelangt. Im Fokus stehen die niedrigen Kosten für die Nutzung der KI-Modelle von DeepSeek sowie der Umstand, dass sie offenbar mit leistungsschwächeren KI-Chips auskommen als Produkte etablierter Anbieter. Experten wollen die jüngsten Entwicklungen dennoch nicht überbewerten, denn bahnbrechend Neues habe DeepSeek nicht geliefert. Gleichwohl könnte die Debatte eine Konsolidierung der teils hohen Bewertungen im Tech-Bereich auslösen, so ein Börsianer.

ASIEN

Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag teilweise von den schwachen US-Techbörsen belastet.

In Tokio rutschte der Nikkei 225 um 1,39 Prozent ab und schloss bei 39.016,87 Punkten ab.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite am Vortag 0,06 Prozent auf 3.250,60 Zähler. Am Dienstag pausierte hier der Handel wegen der Neujahrsfeierlichkeiten.

Etwas stärker zeigte sich hingegen erneut der Markt in Hongkong. In einem verkürzten Handel schloss der Hang Seng zuletzt 0,14 Prozent im Plus bei 20.225,11 Zählern.

In Japan belasteten die schwachen US-Techtitel, die nach dem von den Schlagzeilen um DeepSeek dominierten Wochenauftakt insbesondere im KI-Segment teils deutlich Federn lassen mussten. Der durch DeepSeek ausgelöste Kurssturz spiegele nicht per se Pessimismus über die Wachstumsaussichten von KI wider, sondern Panik über Fehlallokationen, erklärt Marktexperte Vishnu Varathan von Mizuho Securities. "Mit anderen Worten: eine Wette auf das falsche Pferd. Wenn sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis von DeepSeek bewahrheitet, könnte dies ein bedeutender technologischer Sprung sein."

An anderer Stelle heißt es, DeepSeek biete die Möglichkeit, bei sehr gut gelaufenen Halbleiteraktien Gewinne mitzunehmen. Das neueste KI-Modell von DeepSeek zeige, dass es für Unternehmen möglich sei, mit weniger leistungsstarken Chips ebenso leistungsstarke KI-Modelle zu erstellen, was wiederum die Dringlichkeit für Unternehmen verringere, fortschrittliche KI-Chips zu produzieren.

Am japanischen Anleihemarkt sinken die Renditen, obwohl die Notenbank des Landes am Freitag die Zinsen erhöhte und im Jahresverlauf weitere Zinserhöhungen folgen dürften. Händler sprechen angesichts des DeepSeek-Schrecks an den Börsen davon, dass einige Akteure zunächst sicheren Häfen wie Anleihen den Vorzug gäben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX