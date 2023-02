Leichte Verluste an Asiens Börsen

AUSTRIA

Der Handel in Wien präsentierte sich zum Wochenauftakt freundlich.

In Wien schließt der ATX 1,19 Prozent höher bei 3.496,97 Zählern.

Auch das europäische Umfeld startete freundlich in die neue Handelswoche. Die Vorgaben der Übersee-Märkte fielen hingegen negativ aus. Inflations- und Zinssorgen bleiben wohl auch in der neuen Woche die bestimmenden Themen an den Märkten, hieß es von Marktbeobachtern. Ein überraschend deutlicher Preisanstieg im Jänner hatte am Freitag die Anleger an den US-Börsen verschreckt. Sorgen vor womöglich deutlicheren Zinsschritten der US-Notenbank kochten wieder hoch.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt griffen die Anleger am Montag beherzt zu.

Der DAX beendet den Handelstag 1,13 Prozent höher bei 15.381,43 Zählern.

Der deutsche Leitindex hatte am Montag nach seinem Kursrutsch zum Wochenschluss einen Erholungskurs eingeschlagen. Am Freitag war der DAX aus seiner zweiwöchigen Seitwärtsbewegung herausgerutscht, nachdem er mehrmals an der Charthürde von 15.500 Punkten gescheitert war. Die Anleger trieben weiter Inflations- und Zinssorgen um.

Der Rückschlag vom Freitag sei von deutlich anziehenden Umsätzen begleitet worden, wie Marktexperte Christoph Geyer anmerkt. Der Experte sieht darin ein weiteres Indiz für das derzeit angeschlagene Chartbild des DAX. Etwas Hoffnung mache indes, dass die US-Börsen trotz der Tagesverluste am Freitag im Handelsverlauf noch eine Stimmungswende vollzogen hätten, die in die neue Woche ausstrahlen könnte.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.

Der Dow Jones gewann 0,22 Prozent und schloss bei 32.889,29 Zählern. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 0,63 Prozent höher bei 11.466,98 Indexpunkten.

Zuletzt hatten höher als erwartet ausgefallene Teuerungsdaten die Sorgen vor einem weiter rigiden Zinskurs der US-Notenbank wieder geschürt. Belastend kam hinzu, dass sich Mitglieder der Fed für weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hohen Inflation ausgesprochen hatten.

"Die US-Wirtschaft erweist sich als wesentlich robuster, als viele Marktteilnehmer noch vor wenigen Monaten erwartet hatten", sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management. Die Kombination aus höherer Inflation, besserer Wachstumsstimmung und falkenhafterer Politik habe die meisten Anleger dazu veranlasst, sich in die Bunker zu flüchten, während andere die relative Sicherheit des immer noch hoch bewerteten US-Dollars suchten, so Innes. Zudem richteten sich die Blicke auf die weiter einlaufenden Geschäftszahlen von Unternehmen.

ASIEN

Die Börsen in Asien geben am Dienstag mehrheitlich etwas nach.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise nur wenig verändert bei 27.423,69 Zählern.

In Festland-China geht es leicht abwärts: Der Shanghai Composite büsst zwischenzeitlich 0,27 Prozent auf 3.249,25 Punkte ein. Etwas grösser fällt das Minus in Hongkong aus: Dort zeigt sich der Hang Seng zeitweise mit einem Minus von 0,61 Prozent bei 19.820,88 Indexpunkten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX