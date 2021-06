ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen tiefer

Der Wiener Markt präsentiert sich in Rot. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls leicht nach. An den Märkten in Fernost geht es am Montag leicht abwärts.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt halten sich Anleger am Montag zunächst zurück.

Der ATX tendiert kurz nach Handelsstart 0,43 Prozent leichter bei 3.466,87 Zählern.

Die Vorgaben aus Übersee fielen gemischt aus. Während in Asien zu Wochenbeginn mehrheitlich leichte Verluste verbucht wurden, konnte der S&P 500 an der Wall Street am Freitag seine Rekordjagd fortsetzen. Im Verlauf der neuen Woche stünden wichtige Daten zur Veröffentlichung an, kommentierten die Helaba-Analysten in der Früh. "Zu nennen sind die Inflationsentwicklungen in Europa, der ISM-Index in den USA und andere Einkaufsmanagerindizes sowie der US-Arbeitsmarktbericht." Inflationsseitig sei noch keine Entwarnung zu geben, auch wenn sich jüngst die Rahmenbedingungen nicht weiter zugespitzt hätten.

Mit Blick auf Unternehmensnachrichten, die Impulse setzen könnten, wurde bekannt, die IMMOFINANZ verzichte auf die Mehrheitsübernahme der S IMMO. Nachdem die Aktionäre der S IMMO eine von der Immofinanz geforderte Satzungsänderung abgelehnt haben, werde das Übernahmeangebot nicht geändert und entfalle damit, teilte die IMMOFINANZ mit.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Montag kraftlos.

Der DAX startet mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 15.570,80 Punkten in den Handel.

Nach der starken lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag zunächst ruhig angehen. In der Vorwoche war der DAX zwischenzeitlich bis auf 15.309 Punkte abgesackt, hatte sich jedoch schnell wieder erholt. Sein Rekord von 15.802 Punkten bleibt in Sichtweite.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenenende erneut in Kauflaune.

Der Dow Jones legte um 0,82 Prozent auf 34.477,72 Punkte zu. Der NASDAQ Composite verbuchte mit 14.357,55 Zählern ein marginales Minus von 0,08 Prozent.

Als ein Beispiel für sich bessernde Daten nannten Marktteilnehmer die Stimmung der US-Verbraucher. Denn die hatte sich im Juni laut Revision deutlicher als gedacht aufgehellt. Gleichzeitig verringerten sich die Inflationserwartungen der Konsumenten. Die über allem schwebende Frage zum Zeitpunkt geldpolitischer Straffungen wurde aber durch aktuelle Inflationsdaten nicht beantwortet. Der von der Fed zur Inflationsermittlung vorrangig verwendete PCE-Deflator zog an und kletterte in der Kernberechnung deutlicher über die Marke von 3 Prozent im Mai. Insgesamt stieg die Kennziffer auf Jahressicht um 3,9 Prozent und verbuchte den höchsten Anstieg seit 2008. Auf Jahres- und Monatssicht viel die Teuerung aber schwächer als gedacht aus.

Händler sehen in den Daten keinen unmittelbaren Handlungsdruck für die Fed, zumal die Persönlichen Ausgaben niedriger ausfielen als erwartet. Diese Sicht deckte sich mit der Auffassung Neel Kashkari, Präsident der US-Notenbankfiliale in Minneapolis. Er sah die Wirtschaft erst am Anfang einer starken Erholung. Sein Kollege Eric Rosengren, Präsident der Fed-Filiale in Boston, äußerte sich wesentlich falkenhafter und sagte bereits eine Zinswende für 2022 voraus.

ASIEN

Im Montagshandel werden in Asien leichte Abschläge verzeichnet.

In Tokio gibt der Nikkei derzeit 0,16 Prozent ab auf 29.020,62 Punkte (7.10 Uhr MEZ).

In China geht es für den Shanghai Composite derzeit minimale 0,05 Prozent runter auf 3.605,58 Zähler. In Hongkong war der Handel wegen einer Unwetterwarnung zeitweise ausgesetzt. Nun verliert der Hang Seng nach Wiederaufnahme des Handels 0,19 Prozent auf 29.232,12 Stellen.

Shanghai gibt nach anfänglichen Gewinnen leicht nach. In der vergangenen Woche war der Shanghai-Composite auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert. Die Analysten von Bohai Securities rechnen für den Wochenverlauf mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends. Wegen des bevorstehenden 100-jährigen Jubiläums der Kommunistischen Partei gebe es zudem nur ein sehr begrenztes Abwärtsrisiko, vermuten die Analysten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX