Vor Fed-Leitzinsentscheid: ATX mit Gewinnen -- DAX auf grünem Terrain -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich mit Verlusten

In Wien geht im Mittwochshandel nach oben. In Frankfurt sind inzwischen ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. An den Aktienmärkten in Fernost dominieren rote Vorzeichen.

AUSTRIA

Der Mittwochshandel verläuft am heimischen Aktienmarkt positiv.

Der ATX ist bei 3.486,48 Zählern in den Handel eingestiegen und verteidigt die Gewinnzone im Verlauf weiter.

Auch an den europäischen Leitbörsen herrschten nach zwei schwächeren Tagen positive Vorzeichen vor. Im Vorfeld der am Abend anstehenden Bekanntgabe der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank stehen in der laufenden Berichtssaison die veröffentlichten Ergebnisse im Blickfeld.

Am heimischen Markt rückten auf Unternehmensebene in der laufenden Berichtssaison Lenzing und OMV ins Blickfeld der Anleger.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Handel sind im Handelsverlauf grüne Vorzeichen zu sehen.

Der DAX war zunächst mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 15.538,75 Zählern in den Handel eingestiegen und pendelte dann zunächst um die Nulllinie. Inzwischen fassen die Anleger aber etwas Mut.

Nach zwei schwächeren Tagen hat sich der DAX am Mittwoch etwas gefangen. Im Fokus stehen Quartalszahlen von Unternehmen sowie am Abend die US-Notenbank (Fed) mit ihren geldpolitischen Beschlüssen.

Die Fed wird trotz hoher Inflationsraten wohl noch keine geldpolitische Trendwende vollziehen. Ein klares Signal zur Rückführung der Anleihekäufe dürfte es laut Ökonomen am Abend noch nicht geben. Die Diskussionen im geldpolitischen Ausschuss über einen Ausstieg sollten jedoch weiter gehen. Die Leitzinsspanne dürfte bei 0,0 bis 0,25 Prozent bleiben.

WALL STREET

Nach den jüngsten Rekordständen nahmen die Anleger an der Wall Street erst einmal Gewinne mit.

So eröffnete der Dow Jones verabschiedete sich 0,24 Prozent schwächer bei 35.059,64 Indexpunkten in den Feierabend. Auch der NASDAQ Composite gab nach und schloss 1,21 Prozent schwächer bei 14.660,58 Zählern.

Belastend wirkten sich der fortgesetzte Ausverkauf an den chinesischen Börsen sowie die Passivität vieler Anleger vor der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (Fed) aus, sagten Marktbeobachter. Frische US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse.

Zentrales Thema blieb zudem die Bilanzsaison. Die bisher vorgelegten Zahlen haben überwiegend positiv überrascht. Dem steht aber die Sorge gegenüber, dass die wieder steigenden Corona-Fallzahlen die Erholung der Wirtschaft abwürgen könnten. Überdies haben viele Unternehmen mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen. Und nicht zuletzt belastet die stark gestiegene Inflation.

ASIEN

Die Märkte in Asien präsentierten sich am Mittwoch mehrheitlich in rot.

In Japan verlor der japanische Leitindex Nikkei im Mittwochshandel 1,39 Prozent auf 27.581,66 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite um 0,58 Prozent abwärts auf 3.361,59 Indexpunkte. Gegen den Trend fester präsentierte sich der Markt in Hongkong, dort gewann der Hang Seng 1,54 Prozent auf 25.473,88 Zähler.

Die Börsen in Fernost hätten sich zumeist an der Zurückhaltung der Wall Street vor der US-Notenbanksitzung orientiert, merkte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. "Die Währungshüter sehen sich einerseits den gestiegenen Inflationsrisiken und andererseits den wiederaufgeflammten Corona-Sorgen wegen der sich rasch ausbreitenden Delta-Variante gegenüber", beschrieb die LBBW das Spannungsfeld, in dem sich die US-Notenbank bewegt.

Chinas Marktplätze hätten unterdessen von zuversichtlichen Berichten in chinesischen Börsenpublikationen profitiert, so die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid. Unter anderem sei die Rede davon gewesen, dass der langfristige Aufwärtstrend intakt sei. Die australischen Finanzmärkte hätten dagegen auch darunter gelitten, dass der seit Ende Juni geltende Lockdown in der australischen Metropole Sydney um vier Wochen verlängert worden sei, fügte Halley hinzu.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX