ATX fällt -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinig

Am heimischen Markt geht es bergab, während auch der DAX nachgibt. An den Märkten in Fernost herrschte am Dienstag derweil keine einheitliche Stimmung.

AUSTRIA

Der Aktienmarkt in Wien präsentiert sich deutlich schwächer.

Der ATX fällt in die Verlustzone zurück, nachdem er kaum verändert in den Handel gegangen war.

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit Abgaben präsentiert. Auch die europäischen Aktienmärkte starteten mit Verlusten in den zweiten Handelstag der Woche. Somit konnte eine besser als erwartete Verbraucherstimmung in Deutschland und Frankreich nicht beflügeln, ehe es datenseitig am Nachmittag mit dem US-Verbrauchervertrauen weitergeht. Für das Verbrauchervertrauen in den USA gebe es "eine freundliche Indikation vonseiten des Langer Consumer Comfort", schickten indes die Experten der Helaba in ihrem Tageskommentar voraus.

Von großem Interesse dürften am Dienstag Reden von Notenbankern diesseits und jenseits des Atlantiks sein. So wird sich EZB-Chefin Lagarde äußern. Überdies werden der US-Notenbank-Chef Powell und die US-Finanzministerin Yellen vom Bankenausschuss des US-Senats befragt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Dienstag zunächst schwächer.

Der DAX begann den Dienstagshandel 0,20 Prozent schwächer bei 15.542,03 Punkten. Im weiteren Verlauf baut er seine Verluste noch etwas aus.

Nach moderaten Gewinnen zum Wochenstart ist der DAX am Dienstagmorgen wieder zurückgefallen. Positive Konjunkturdaten wie etwa das aufgehellte GfK-Konsumklima verpufften damit und auch die Bundestagswahl gilt am Markt als abgehakt. Dagegen nehmen die Sorgen wieder zu, von Börsianern wurde als aktueller Belastungsfaktor am Markt vor allem die anstehende Eindämmung der bisher lockeren Geldpolitik der Notenbanken genannt.

Seit einigen Tagen pendelt der DAX nun bereits in einer engen Spanne zwischen 15.500 und 15.700 Punkten, nachdem er zu Beginn der vergangenen Woche noch bis auf fast 15.000 Punkte abgerutscht war. Knapp unter 15.700 Punkten verläuft derzeit die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend, die für den DAX derzeit eine größere Hürde darstellt.

Neben den Stimmungsdaten richten sich die Blicke der Anleger an diesem Handelstag unter anderem auf die anstehenden Reden führender Notenbanker wie Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), und Jerome Powell, Präsident der US-Notenbank Fed. Obwohl die Währungshüter die steigende Inflation als vorübergehendes Phänomen betrachten, nimmt aus Sicht von Michael Hewson von CMC Markets doch ihre Besorgnis zu. Er wies am Morgen darauf hin, dass sich Fed-Chef Powell in einer vorab vorbereiteten Bemerkung für einen Auftritt vor dem Bankenausschuss des Senats mögliche Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen habe, sollte der Preisauftrieb nachhaltiger sein als gedacht.

WALL STREET

In den USA ging es am Montag in unterschiedliche Richtungen.

Der US-Leitindex Dow Jones ging etwas schwächer in die Sitzung, wechselte dann aber in die Gewinnzone und beendete den Handel letztendlich 0,21 Prozent fester bei 34.869,37 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete ein Minus zum Start. Im weiteren Verlauf blieb er auf rotem Terrain und schloss 0,52 Prozent tiefer bei 14.969,97 Zählern.

Neben den anhaltenden Sorgen um den wankenden Immobilien-Konzern China Evergrande rückten die steigenden Ölpreise in den Fokus, die auf dem höchsten Stand seit drei Jahren notieren. Laut Analyst Helge Andre Martinsen von DNB Markets wird die Ölnachfrage durch die Umstellung von Gas auf Öl im Laufe dieses Winters zusätzlich angekurbelt. Zudem haben die Analysten von Goldman Sachs ihre Ölpreisprognose für das Jahresende 2021 um zehn auf 90 Dollar pro Barrel erhöht.

China Evergrande hatte am vergangenen Donnerstag eine Frist für eine fällige Zinszahlung an US-Dollar-Anleihegläubiger zwar verstreichen lassen, gleichwohl gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass ein Kollaps des Konzerns außerhalb Chinas nur begrenzten Schaden anrichten wird. Allerdings hatte die China Evergrande New Energy Vehicle Group, die Elektroauto-Tochter des Konzerns, am Wochenende vor finanziellen Engpässen gewarnt. Dies könnte die Lage für China Evergrande weiter verschärfen.

Die Bundestagswahl in Deutschland hatte dagegen nur wenig Auswirkungen. "Für die Märkte bedeutet der Ausgang der Wahl Kontinuität", so Peter Schaffrik, Makro-Stratege bei RBC Capital Markets. "Der finanzpolitische Kurs Deutschlands wird sich innerhalb der Grenzen dessen bewegen, was der Markt für leicht akzeptabel hält."

ASIEN

Auch am Dienstag ging es an den Börsen in Asien in verschiedene Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei gab 0,19 Prozent ab auf 30.183,96 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite 0,54 Prozent auf 3.602,22 Stellen, während der Hang Seng um 1,20 Prozent stieg auf 24.500,39 Einheiten.

An den Börsen in Asien war am Dienstag keine einheitliche Tendenz auszumachen. Die Energiekrise in China und der drohende Zahlungsausfall des chinesischen Immobilienriesen Evergrande lasteten vielerorts auf der Stimmung. Dazu warnte die Weltbank vor einem langsameren Wirtschaftswachstum in der Region.

An der Tokioter Börse gab der Nikkei-225-Index nach. Die japanischen Anleger hielten sich auch wegen der am Mittwoch anstehenden parteiinternen Abstimmung über die Nachfolge von Ministerpräsident Yoshihide Suga an der Spitze der Regierungspartei LDP (und damit auch als Regierungschef) zurück. Berichte über die bevorstehende Aufhebung von pandemiebedingten Einschränkungen führten zu Gewinnmitnahmen im E-Commerce-Sektor, wie Händler sagten.

Der Aktienmarkt in Schanghai erholte sich derweil etwas von den Verlusten des Vortags. Dass sich das Wachstum der Industriegewinne im August zum Vormonat deutlich verlangsamt hat, belastete nicht. Im Hintergrund schwelte jedoch weiterhin die Sorge, dass die Stromrationierung und die damit verbundene zeitweise Stilllegung von Produktionsbetrieben die schon bestehenden Lieferkettenprobleme etwa in der Elektronikbranche verstärken könnten. Betroffen sind unter anderem auch Zulieferer von Apple. Analysten rechnen wegen der Energiekrise mit einem schwächeren Wachstum der chinesischen Wirtschaft. Unter anderem hat Nomura die Prognosen für das chinesische BIP im dritten und vierten Quartal gesenkt.

In Hongkong ging es mit dem Hang-Seng-Index ebenfalls aufwärts. Die in den vergangenen Wochen hart abgestrafte Evergrande-Aktie legte nach dem Kursgewinn von gut 8 Prozent am Montag nun um weitere rund 6 Prozent zu. Anleger hoffen, dass ein Zusammenbruch des hoch verschuldeten Konzerns noch abgewendet werden kann. Die chinesische Zentralbank (PBoC) habe am Montag auf ihrer Homepage versichert, dass die Rechte von Immobilienkäufern gewährleistet würden, berichtet Reuters. Allerdings habe die PBoC Evergrande in ihrer Stellungnahme nicht erwähnt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX