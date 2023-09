Ölpreis steigt weiter: Asiens Börsen schlagen unterschiedliche Richtungen ein

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt hielt sich am Mittwoch in der Gewinnzone.

Der ATX gewann kurz nach Handelsstart hinzu und konnte sich im Verlauf größtenteils im Plus halten. Er ging 0,22 Prozent fester bei 3.123,33 Punkten in den Feierabend.

Die hohen Renditen der US-Staatsanleihen standen weiterhin als Belastungsfaktoren im Fokus. Auch Ängste vor weiteren Zinserhöhungen der Notenbanken im Kampf gegen die Inflation sorgten weiter für verhaltende Stimmung. "Zinssorgen in den USA und Konjunktursorgen in der Eurozone dominieren das Geschehen an den Finanzmärkten", schrieben die Helaba-Analysten.

Am Vormittag veröffentlichte Daten aus der Eurozone untermauerten das Bild einer schwachen Konjunkturentwicklung. Die trübe Konjunktur im Euroraum lastete auch auf der Entwicklung der Geldmenge. Die breit gefasste Geldmenge M3 sank im August zum Vorjahresmonat um 1,3 Prozent. Erst im Vormonat war M3 das erste Mal seit dem Jahr 2010 gefallen. Bankanalysten hatten aktuell mit einem etwas geringeren Rückgang gerechnet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte auf und ab.

Der DAX eröffnete mit einem Verlust und wechselte im Anschluss mehrfach das Vorzeichen. Zur Schlussglocke stand ein Minus von 0,25 Prozent auf 15.217,45 Einheiten an der Tafel.

Beruhigende Signale kamen am Mittwochmorgen von den asiatischen Aktienmärkten. So profitierten die chinesischen Börsen von robusten Wirtschaftsdaten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Gewinne in der Industrie. Dabei habe es im August im Jahresvergleich eine deutliche Verbesserung gegeben.

"Eine Stabilisierung im DAX nach der Talfahrt der vergangenen zwei Tage sollte heute bereits als Erfolg gewertet werden", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Mehr ist momentan nicht drin." Fast schon im Gleichklang mit der sich weiter eintrübenden Verbraucherstimmung in Deutschland gehe die Kauflaune an der Börse zurück. Die Gründe seien in beiden Fällen die gleichen: Die unsicheren Zukunftsaussichten für die heimische Wirtschaft und die weiterhin hohe Inflation gepaart mit der Angst vor weiter steigenden Zinsen.

Die großen Notenbanken steuern zwar auf den Zinsgipfel zu, schließen aber weitere Zinsanhebungen nicht aus. Zudem vertreten viele Notenbanker die Auffassung, dass die Leitzinsen zwecks Inflationsbekämpfung lange auf erhöhtem Niveau gehalten werden müssen. Hohe Zinsen erhöhen die Attraktivität von Anleihen im Vergleich zu Aktien.

WALL STREET

Der Dow Jones Index beendete den Handelstag 0,20 Prozent tiefer bei 33.550,67 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss daneben 0,22 Prozent höher bei 13.092,85 Punkten

Das Monatsende könne nicht schnell genug kommen, so Bespoke Investment Group mit Blick auf die Kursentwicklung im bisherigen Wochenverlauf. Die Analysten sprechen von einem "Blutbad" speziell bei Small Caps. Der September gilt als einer der schlechtesten Börsenmonate, so dass Anleger sein Ende herbeisehnen dürften. Die aktuellen Belastungsfaktoren, namentlich die hohen Zinsen und der Streit in den USA um die Ausgabenpolitik, dürften allerdings noch einige Zeit bestehen bleiben. Zum 1. Oktober droht die Schließung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen, wenn der Haushaltsstreit nicht rechtzeitig beigelegt wird.

Etwas unterstützt wurde die Erholung am Mittwoch von einem leichten Rückgang der US-Anleiherenditen. Die Zehnjahresrendite sinkt auf 2,50 Prozent; am Dienstag hatte sie zeitweise mit 2,57 Prozent den höchsten Stand seit 16 Jahren erreicht.

An Konjunkturdaten standen bereits vorbörslich die Auftragseingänge bei langlebigen Wirtschaftsgütern auf der Agenda: Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA hat im August wider Erwarten leicht zugelegt. Wie das US-Handelsministerium berichtete, stiegen die Orders gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent.

ASIEN

An den wichtigsten asiatischen Börsen zeigen am Donnerstag rote Vorzeichen.

In Tokio rutscht der Nikkei zeitweise um deutliche 1,92 Prozent auf 31.749,37 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland schafft der Shanghai Composite unterdessen zeitweise ein leichtes Plus von 0,13 Prozent auf 3.111,27 Punkte. In Hongkong geht es daneben Hang Seng zwischenzeitlich 0,13 Prozent auf 12.269,63 Zähler abwärts.

Zum starken Minus in Tokio trägt laut Händlern auch bei, dass einige Aktien ex Dividende gehandelt werden, was sich negativ auf die Indexberechnung auswirkt. In Schanghai dürfte die Stimmung etwas gestützt werden von der jüngsten Ankündigung weiterer Stützungsmaßnahmen der chinesischen Notenbank für die Konjunktur.

Ansonsten seien die Belastungsfaktoren die gleichen wie zuletzt auch, allen voran die weiter steigenden Marktzinsen. In den USA wurden erneut die höchsten Niveaus seit 2007 erreicht.

Dazu kommen die in den USA ab 1. Oktober drohende Haushaltssperre, die Sorge vor negativen Konjunkturfolgen des andauernden Streiks bei den US-Autobauern und der Ölpreis. Er steigt weiter auf neue Jahreshochs, was zum einen die Inflation schürt und zum anderen negative Folgen für die Konjunktur hat. Jüngster Treiber sind deutlich gesunkene Ölvorräte in den USA. Profiteure sind Aktien von Ölunternehmen, die in der gesamten Region zulegen.

Gesprächsthema in Hongkong ist derweil wieder der hoch verschuldete Immobilienriese China Evergrande. Dessen Aktie wurde erneut vom Handel ausgesetzt, einen Monat nachdem nach einem 17-monatigen Handelsstopp der Handel wieder aufgenommen worden war. China Evergrande New Energy Vehicle Group und Evergrande Property Services beantragten ebenfalls einen Handelsstopp, nannten aber keinen Grund. Bloomberg hatte am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, dass der Evergrande-Vorsitzende Hui Ka Yan unter Polizeikontrolle gestellt worden sei. Die Wahrscheinlichkeit, dass Evergrande liquidiert werde, sei nun höher, so IG-Marktanalyst Yeap Jun Rong. Die jüngsten indirekten Maßnahmen der chinesischen Behörden zur Unterstützung des Immobiliensektors könnten bedeuten, dass eine Rettung unwahrscheinlich sei.

