Asiens Börsen mehrheitlich im Plus

An den Märkten Asiens werden am Donnerstag mehrheitlich Gewinne gemacht.

AUSTRIA

Der Wiener Handel war zur Wochenmitte von Gewinnen geprägt.

Der ATX war leicht im Plus gestartet und blieb anschließend in der Gewinnzone. Zum Handelsende stieg er somit um 0,91 Prozent auf 3.438,58 Zähler.

Der drittletzte Handelstag 2023 in Wien lief mit einer dünnen Nachrichtenlage ab. Auch die Umsätze blieben anhaltend mager, da viele institutionelle Investoren ihre Auftragsbücher mit dem näher rückenden Jahreswechsel wohl bereits geschlossen haben.

Der heimische Leitindex steuert damit auf ein erfolgreiches Börsenjahr 2023 zu. Der ATX steht aktuell bei einem Plus von gut neun Prozent seit dem Jahresbeginn.

DEUTSCHLAND

Die Anleger griffen am Mittwoch in Frankfurt zu.

Der DAX hatte fester eröffnet und zeigte sich zum Handelsschluss 0,21 Prozent im Plus bei 16.742,07 Punkten.

Der DAX startete mit moderaten Gewinnen in die letzte, verkürzte Handelswoche des Jahres. Nach einem börsenmäßig schwachen 2022 ist das zu Ende gehende Jahr für Anleger wieder ein Erfolg. Das Plus des DAX summiert sich aktuell auf rund 20 Prozent. Den Großteil seiner bisherigen Jahresgewinne fuhr der Leitindex - angetrieben von einer sinkenden Inflation und der Hoffnung auf bald fallende Leitzinsen - Ende Oktober bis Mitte Dezember ein. Im Vorjahr hatten die Anleger dagegen einen Verlust von etwas mehr als zwölf Prozent verkraften müssen.

WALL STREET

Die Wall Street tendierte zur Wochenmitte etwas nach oben.

Der Dow Jones Index notierte zur Startglocke leicht im Minus. Im weiteren Verlauf konnte er jedoch leicht in die Gewinnzone drehen und die Sitzung 0,30 Prozent fester bei 37.657,11 Einheiten beenden. Der NASDAQ Composite hat die Sitzung kaum fester begonnen und zeigte sich auch anschließend oberhalb der Nulllinie. Letztendlich notierte er 0,16 Prozent höher bei 15.099,18 Punkten.

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch freundlich, nachdem sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq-Composite am vorherigen Tag neue Allzeithochs erreicht hatten. Der S&P-500 könnte die neunte aufeinanderfolgende Woche mit Kursgewinnen abschließen, was seine beste Gewinnserie seit 2004 wäre. Bislang verzeichnet er in 2023 einen Anstieg um 24,4 Prozent. Investoren setzen verstärkt auf Aktien in der Hoffnung, dass die US-Notenbank im Frühjahr die Zinsen senken wird, insbesondere da die Inflation wieder in die Nähe des 2-Prozent-Ziels der Fed zurückgekehrt ist. Zudem besteht die Erwartung, dass die US-Wirtschaft einer Rezession entgehen wird.

Ein Marktteilnehmer erklärte laut Dow Jones, dass neben der üblichen Weihnachts-Saisonalität die Kursgewinne für den Rest der Woche auf die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung zurückzuführen sind, die sich aus den neuesten Konjunkturdaten ergibt. Diese positive Entwicklung konnte am Mittwoch durch den Aufwärtstrend einiger Märkte zusätzlich unterstützt, die aufgrund einer längeren Weihnachtspause geschlossen waren, darunter Großbritannien, Deutschland und Hongkong.

ASIEN

Die Börsen in Fernost gewinnen am Donnerstag vorwiegend hinzu.

In Tokio verliert der Nikkei 225 aktuell (7.05 Uhr MEZ) 0,41 Prozent auf 33.541,72 Punkte.

In China dominieren derweil die Bullen: Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite um 1,48 Prozent auf 2.957,72 Zähler an. In Hongkong kann der Hang Seng ein Plus von 2,7 Prozent auf 17.073,20 Einheiten verbuchen.

Die Börsen in Asien setzen ihre Gewinnserie am Donnerstag fort. Spekulationen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank und eine "sanfte Landung" der US-Wirtschaft animieren die Anleger zum Kauf von Aktien, wie Marktteilnehmer berichten. Gefragt sind neben Automobilaktien Immobilienwerte. Sie profitierten davon, dass die Städte Peking und Shanghai den Kauf privater Immobilien kürzlich erleichtert hätten. Eine Ausnahme in der Region macht die japanische Börse. Dort nehmen Anleger Gewinne mit, wie Händler sagen. Auch der festere Yen belastet - vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen, etwa aus der Automobilbranche.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX