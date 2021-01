ATX grenzt Verluste ein -- DAX tief im Minus -- Asiens Börsen tiefer

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am Freitag mit Abschlägen. An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenschluss abwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt kann seine anfänglichen großen Verluste etwas eingrenzen.

Der ATX gab schon kurz nach Handelsstart zeitweise 2,12 Prozent auf 2.846,85 Punkten nach. Mittlerweile notiert er jedoch nur noch leicht im Minus.

Der Abgabedruck sei zuletzt größer geworden, nachdem die Marktteilnehmer zu viel Optimismus eingepreist hatten, konstatieren die Aktienexperten der Helaba. "Auch die eher schleppenden Impfkampagnen, vor allem in Europa, sorgen für Verunsicherung, während eine Lockerung der Beschränkungen noch nicht absehbar ist", heißt es weiter. Die Meldungslage blieb in Wien bis dato recht ruhig. Marinomed wartete mit Zahlen auf, die unterm Strich einen Verlust offenbarten.

DEUTSCHLAND

Vor dem Wochenende ergreifen Anleger in Deutschland die Flucht.

Der DAX eröffnete den Handel mit einem satten Abschlag von 1,4 Prozent bei 13.474,20 Punkten, den er auch weiterhin beibehält.

Sorgen bereiten Anlegern derzeit zudem heftige Schwankungen bei Einzelwerten. Hintergrund ist das Ringen zwischen organisierten Kleinanlegern und professionellen Investoren wie Hedgefonds, die sich inzwischen auf den Gesamtmarkt auswirkt. Unter den Einzelwerten am deutschen Markt blicken die Investoren auf Daimler. Der Autobauer verdiente dank eines starken Schlussquartals im vergangenen Jahr deutlich mehr als erwartet.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt verbuchte am Donnerstag Gewinne.

Der Dow Jones startete bereits fester und konnte sein Plus im Verlauf ausweiten. Er ging schließlich 0,99 Prozent höher bei 30.603,92 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite legte ebenfalls zu und beendete die Sitzung mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent auf 13.337,16 Zähler.

Nach dem starken Rücksetzer zur Wochenmitte legten die US-Börsen in einer Gegenbewegung wieder teils deutlich zu. An der Wall Street sorgten insgesamt robuste Konjunkturdaten für gute Laune. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich.

Für Gesprächsstoff sorgten zudem die Quartalsberichte der US-Schwergewichte Tesla Apple und Facebook , die bereits am Vorabend nachbörslich ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt hatten.

ASIEN

An den wichtigsten Börsen in Asien geht es am Freitag abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert aktuell 1,84 Prozent auf 27.677,63 Zähler. (Stand: 7.07 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland muss der Shanghai Composite derweil Verluste in Höhe von 0,66 Prozent auf 3.481,96 Zähler hinnehmen.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng währenddessen bei 28.392,04 Punkten um 0,56 Prozent schwächer.

Die Aktienmärkte in Asien drehen am Freitag im Handelsverlauf nach unten ab. Besonders heftig ist der Fall in Japan, wo sich die Kurse zunächst wenig verändert zeigten, nun aber deutlich im Minus liegen. Marktteilnehmer führen das US-BIP ins Feld, das die Erwartungen verfehlte. Der Aufschwung in den USA verliere an Fahrt, heißt es.

Zudem sei die Risikoneigung vor dem Wochenende angesichts der sich weiter ausbreitenden Coronapandemie eher niedrig, so Beobachter. Dies gelte umso mehr, da die Impfstoffproduktion nicht in Fahrt komme. "Der Fall US-Aktienfutures nährt Zweifel unter Anlegern in Asien über die Nachhaltigkeit der Kursgewinne in den USA", sagt Marktanalyst für die Region Asien-Pazifik Jeffrey Halley von Oanda. Die Wall Street hatte zwar mit Aufschlägen geschlossen, die Tendenz im späten Handel hatte dabei aber deutlich nach unten gezeigt.

