Hoffen auf neue Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine: Asiens Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich am ersten Tag der neuen Handelswoche volatil.

Der ATX stieg kurz nach Handelsbeginn und vergrößerte sein Plus bevor er im Handelsverlauf in die Verlustzone drehte. Der Aktienindex schloss mit 3.264,89 Punkten und einem leichten Minus von 0,09 Prozent.

Entgegen des Trends in Wien zeigt sich das europäische Börsenumfeld trotz der anhaltend angespannten Lage in der Ukraine positiv. Dass US-Präsident Joe Biden den russischen Staatschef Wladimir Putin am Wochenende als "Diktator" bezeichnet hatte, brachte die Börsen zunächst ebenfalls nicht unter Druck ebenso wie der Lockdown in der chinesischen Millionenmetropole Shanghai. Von Datenseite verlief der Wochenauftakt eher ruhig, denn als wichtig eingestufte Daten standen nicht im Kalender.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es im Montagshandel kräftig aufwärts.

Der DAX eröffnete mit einem Plus und zog im Verlauf kräftig an. Der DAX schloss letztlich mit einem Gewinn von 0,78 Prozent und landete bei 14.417,37 Punkten.

Gestützt wurde die Stimmung von einem deutlichen Rückgang der Ölpreise und der Preise für andere Rohstoffe wie Nickel oder Kupfer. "Die stark nachlassenden Rohölpreisnotierungen nehmen etwas Druck von der Inflationsdynamik", schrieb Andreas Lipkow, Marktexperte von comdirect.

Belastet wurden die Rohölpreise durch zwei Entwicklungen. So schickte China die Finanzmetropole Shanghai wegen eines Corona-Ausbruchs in einen Teil-Lockdown. Derartige Ausgangssperren in Millionen-Metropolen lasten regelmäßig auf der Konjunkturentwicklung und der Ölnachfrage der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Darüber hinaus kündigten die jemenitischen Huthi-Rebellen eine mehrtägige Feuerpause gegenüber Saudi-Arabien an. In den vergangenen Tagen hatten Angriffe auf saudische Ölanlagen immer wieder Sorgen über die ohnehin angespannte Erdölversorgung hervorgerufen.

Eines der größten Börsenthemen blieb die Kriegslage in Osteuropa. "Die Rhetorik gegen Russland wird schärfer", hieß es am Morgen in einem Kommentar der Credit Suisse. Am Wochenende hatte US-Präsident Joe Biden mit einer Verbalattacke gegen Kremlchef Wladimir Putin Empörung in Russland ausgelöst. Biden nannte den russischen Präsidenten in einer Rede in Warschau einen "Diktator" und schloss mit den Worten: "Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben." Das Weiße Haus relativierte, es sei kein Aufruf zum Sturz Putins. Der Kreml protestierte dennoch umgehend. Der russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow hielt Biden Fehler vor, die schlimmer seien als Verbrechen.

Im Blick stehen nun die angesetzten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Wochenende erneut angeboten, eine mögliche Neutralität des Landes zu prüfen. Andere Seiten warnen dagegen seit Tagen, das Putin-Regime verhandle nur zum Schein und reorganisiere nach den jüngsten Rückschlägen nun das Militär.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Montag aufwärts.

Der Dow Jones drehte im späten Verlauf auf grünes Terrain und schloss 0,27 Prozent höher bei 34.955,23 Punkten. Der NASDAQ Composite legte daneben 1,31 Prozent auf 14.354,90 Punkte zu.

Nach zwei starken Erholungswochen hat der US-Aktienmarkt am Montag schlussendlich weiter zulegen können.

Die Investoren wögen die wirtschaftlichen Risiken durch die Inflation und Straffung der Geldpolitik gegen die Aussichten eines fortgesetzten Wirtschaftswachstums ab, hiess es am Markt. Im Fokus blieb zudem auch der Krieg in der Ukraine. In Istanbul wollen Vertreter Russlands und der Ukraine am Dienstag erneut über eine Feuerpause sprechen. Zugleich will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die von Russland geforderte Neutralität der Ukraine "gründlich" prüfen.

ASIEN

In Asien zeigen sich die Märkte auch am Dienstag erneut uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei kann nach den Vortagesverlusten etwas zulegen und verzeichnet zeitweise ein Plus von 0,68 Prozent auf 28.135,17 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite unterdessen nach und verliert zwischenzeitlich 0,43 Prozent auf 3.200,65 Zähler. Fester präsentiert sich der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng nach dem deutlichen Plus vom Vortag zeitweise erneut 0,45 Prozent auf 21.783,56 Punkte gewinnt.

In Festlandchina bremst die rigorose Lockdown-Politik Pekings zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Kauflust. Die übrigen Börsen in Asien folgen unterdessen mehrheitlich den positiven US-Vorgaben.

In der Breite werden die nach dem kräftigen Rücksetzer am Montag weiter fallenden Ölpreise als Kurstreiber ausgemacht. Daneben sind die Blicke hoffnungsvoll auf die Türkei gerichtet, wo die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zur Erreichung eines Waffenstillstands erstmals seit zwei Wochen wieder auf persönlicher Ebene weitergehen.

Der Yen, der am Montag im Tagesverlauf immer stärker unter Druck geraten und auf ein Siebenjahrestief zum Dollar gefallen war, nachdem die japanische Notenbank weitere Anleihekäufe angekündigt hatte, um den Anstieg der Renditen zu stoppen, bewegt sich mittlerweile wieder in etwa auf dem Niveau vom Montagmorgen. Am Aktienmarkt in Japan sorgt der schwache Yen laut Händlern für leichten Rückenwind, weil er günstig für die Exportunternehmen ist.

