Nach Powell-Rede und Sorgen um EZB: Asiens Börsen in Rot

An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenstart abwärts. . Der heimische Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Gewinne am Freitag nicht halten und schloss deutlich unterhalb der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt ging ebenfalls deutlich tiefer aus dem Handel. Die Wall Street bewegte sich am Freitag nach Powells Rede auf tiefrotem Terrain.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt nahmen die Anleger am Freitag Reißaus.

Der ATX zeigte sich kurz nach Handelsstart mit einem Plus und blieb zunächst weiter im positiven Bereich. Doch gegen späten Nachmittag rutschte der Index immer tiefer auf rotes Terrain. Am Ende des Börsentages stand ein dickes Minus von 1,33 Prozent auf 2.949,73 Zählern zubuche.

Der österreichische Aktienmarkt wurde nach einem ruhigen Start von dem allgemeinen Abwärtstrend der internationalen Kapitalmärkten nach Powells Rede erfasst. Die Anleger zeigen sich über seinen falkenhaften Tonfall sichtlich schockiert. Es muss von weiteren Zinserhöhungen ausgegangen werden, worunter besonders Aktien leiden. Auch mehren sich die Annahmen, dass die EZB im Spetmber einen größeren Zinschritt plant. Damit verabschiedet sich die Wiener Börse von einer unruhigen Handelswoche, bei der die roten Vorzeichen überwogen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag nach Powells Rede bis Handelsende rapide bergab.

Der DAX eröffnete zunächst mit einem Plus und begab sich anschließend auf Berg- und Talfahrt. Gegen Nachmittag fiel der Index dann tief in die Verlustzone, letztlich beliefen sich die Verluste auf satte 2,26 Prozent (Schlussstand: 12.971,47 Einheiten).

Wichtigstes Ereignis am letzten Handelstag der Woche war die lang erwartete Rede von Fed-Chef Jerome Powel auf den Notenbankersymposium in Jackson Hole. Powell schlug einen sehr falkenhaften Ton an und betonte die Wichtigkeit weiterer Zinserhöhungen. In einer ersten Reaktion zeigten sich die Märkte noch relativ gelassen, doch dann setzten sich die Bären durch. Immer mehr Stimmen werden laut, dass die EZB im September einen größeren Zinsschritt plane als zuvor angenommen. Hierzulande riss sogar die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten, die dem deutschen Börsenbarometer in den vergangenen Handelstagen noch wichtigen Halt verliehen hatte. Damit könnten weitere Verluste drohen.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende steil bergab.

Der Dow Jones verlor während der Sitzung sukzessive an Wert und schloss 3,03 Prozent tiefer auf 32.283,40 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite stürzte noch deutlicher ab und verlor 3,94 Prozent auf 12.141,71 Punkte.

Die von der Notenbank der Vereinigten Staaten angekündigten weiteren Leitzinsanhebungen haben die US-Börsen am Freitag heftig unter Druck gesetzt. Damit haben die beiden Indizes jeweils den größten Tagesverlust seit über neun Jahren erlitten. Viele Technologiefirmen sind zur Finanzierung ihrer Wachstums stärker von Krediten abhängig als Unternehmen aus traditionelleren Branchen und entsprechend verwundbar bei steigenden Zinsen.

ASIEN

Im Sog der schwachen US-Börsen geht es am Montag auch an den Märkten Asiens abwärts.

In Tokio fällt der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 2,69 Prozent auf 27.871,65 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gibt derweil um 0,14 Prozent auf 3.231,74 Zähler nach. An der Börse in Hongkong verliert der Hang Seng 0,7 Prozent auf 20.029,31 Einheiten.

An der Wall Street hatten falkenhafte Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell eine Verkaufswelle ausgelöst. Powell hatte in seiner Rede auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole klargemacht, dass die Federal Reserve der Inflationsbekämpfung absolute Priorität einräumt, selbst um den Preis einer Rezession.

In China wecken derweil schwache Konjunkturdaten Hoffnungen auf weitere Unterstützung durch die chinesische Notenbank: Die Gewinne der chinesischen Industrie sind in den ersten sieben Monaten des Jahres um 1,1 Prozent zurückgegangen. Ursächlich waren pandemie- und wetterbedingte Produktionsausfälle.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX