ATX vorbörslich in Grün -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit moderaten Gewinnen starten. Der deutsche Leitindex wird in Grün erwartet. Die Märkte in Fernost zeigen sich auch am zweiten Handelstag der Woche stärker.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag freundlich erwartet.

Der ATX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart in der Gewinnzone.

Nach dem glimpflichen Ausgang des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole zeigt sich Erleichterung vor allem an den globalen Anleihemärkten. Auch die Volumina dürften wieder anziehen und Kursbewegungen verlässlicher machen. Denn die wichtigen Marktteilnehmer aus Grossbritannien kehren am Dienstag an den Markt zurück. Am Vortag fand dort feiertagsbedingt kein Handel statt. Allerdings ist die Woche auch nach Jackson Hole noch von weiterem Abwarten geprägt. Die Betonung der "Datenabhängigkeit" bei den Notenbankern hat Konjunkturdaten noch wichtiger gemacht. Und hier stehen im Wochenverlauf unter anderem die neuen Inflationsdaten aus der Eurozone und in den USA der PCE-Deflator und am Freitag die monatlichen Arbeitsmarktdaten an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am zweiten Handelstag der Woche fester erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich im Plus.

An der Frankfurter Börse dürften die Kurse am Dienstag noch etwas weiter steigen. In Asien zogen die Kurse weiter an. Sie hatten bereits tags zuvor auf eine Steuersenkung auf Aktiengeschäfte in China positiv reagiert. Anleger hoffen nun auf die Entschlossenheit der chinesischen Regierung, die eigene Wirtschaft stärker zu stützen. Dann könnte sich das Stimmungsbild von "zu wenig, zu spät" zu einer zuversichtlicheren Haltung verschieben, hieß es von Anlageexperten der Schweizer Bank UBS.

Auch aktuellen Gespräche zwischen den USA und China sind ebenfalls wichtig für Anleger. US-Handelsministerin Gina Raimondo ist bis Mittwoch auf China-Reise. Sie einigte sich bereits mit dem chinesischen Ressortchef Wang Wentao im Streit um Handelsfragen auf die Einrichtung einer neuen Arbeitsgruppe. Anleger könnten dies als Anzeichen einer Entspannung werten, hieß es.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Montag nach oben.

Der Dow Jones Index notierte zur Startglocke höher und konnte auch im weiteren Handelsverlauf Gewinne verzeichnen. Letztendlich schloss er den Handelstag 0,62 Prozent höher bei 34.560,08 Punkten ab. Der NASDAQ Composite notierte am Montag nach einem positiven Handelsstart ebenfalls in Grün. Letztendlich ging es für den NASDAQ Composite 0,89 Prozent bei 13.705,13 Einheiten nach oben.

Die Anleger gingen am Montag an den US-Börsen optimistisch in die neue Handelswoche. Die New Yorker Indizes knüpften an ihre Kursgewinne vom Freitag an. Aus China gab es zu Wochenbeginn für Investoren gute Nachrichten mit einer Senkung der Steuer auf Aktiengeschäfte. Um das Anlegervertrauen wegen der zuletzt schwachen Börsenverfassung zu stärken, wurde dort beschlossen, dass die Abgabe auf Aktiengeschäfte ab diesem Montag halbiert wird. Damit ergriff das Land eine weitere Maßnahme gegen die aktuellen Wirtschaftsprobleme. Ob die gute Verfassung der Börsen anhält, steht jedoch in den Sternen. Die Anleger warten gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag mit Vorboten in den Tagen davor veröffentlicht wird. Für die US-Notenbank Fed ist dieser von besonderer Relevanz bei ihren geldpolitischen Entscheiden. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt die Tür für weitere Zinserhöhungen offen gelassen, dies aber von der weiteren Entwicklung der Wirtschaftsindikatoren abhängig gemacht.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag stärker.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,37 Prozent höher bei 32.289,87 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zeitweise 1,39 Prozent auf 3.141,82 Einheiten hinzu. In Hongkong geht es für den Hang Seng 2,02 Prozent auf 18.496,26 Punkte hoch.

Die ostasiatischen Börsen folgen am Dienstag den freundlichen Vorgaben der Wall Street. Auffallend sind die deutlichen Aufschläge in China, wo gute Geschäftszahlen des E-Automobilbauers und Mischkonzerns BYD die Stimmung heben.

Am Vortag hatten Maßnahmen zur Stützung des chinesischen Immobilien- bzw. Finanzmarktes nur kurzzeitig Euphorie ausgelöst, im Verlauf kamen die Kurse deutlich zurück. Nun steige der Optimismus wieder, dass weitere Konjunkturhilfen folgten, heißt es im Handel. Hochrangige Politiker und Vertreter des Staates machten laut Berichten entsprechende Ankündigungen. Unter anderem kündigte der chinesische Finanzminister weitere Stimuli und Hilfen bei der Bewältigung der Schuldenrisiken lokaler Gebietskörperschaften an.

In Japan wieder der Nikkei-225 dagegen vom wieder etwas zulegenden Yen gebremst. Zudem sorgen schwache Arbeitsmarktdaten nicht für Kauflaune: Die Arbeitslosigkeitsrate ist erstmals seit seit vier Monaten wieder gestiegen - und dies deutlicher als erwartet. Händler sprechen von einem negativen Konjunktursignal.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX