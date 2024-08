ATX etwas fester erwartet -- DAX soll stabil starten -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische Aktienmarkt wird behauptet erwartet, während der deutsche Aktienmarkt stabil in die Sitzung gehen soll. In Fernost dominieren am Donnerstag die roten Vorzeichen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas fester erwartet.

Der ATX stieg bereits kurz nach der Eröffnung ins Plus, pendelte im weiteren Verlauf um die Nulllinie und schloss letztlich 0,08 Prozent höher bei 3.700,25 Punkten.

Mit einem behaupteten Start an den europäischen Börsen rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. Damit würden die nachbörslichen Kursturbulenzen bei NVIDIA gut weggesteckt. Der Kurs fiel nach dem Zwischenbericht um 7 Prozent, weniger wegen der eigentlich guten Zahlen, als vielmehr wegen anhaltender Probleme mit der neuen Chip-Generation. "Das Umfeld mit den erwarteten Zinssenkungen spricht aber nicht dafür, dass sich Marktteilnehmer wegen NVIDIA aus den Aktienmärkten verabschieden", meint ein Marktteilnehmer und weiter: "Vielmehr dürfte es Umschichtungen geben, von denen auch Europa möglicherweise profitiert". Im Blick stehen im Tagesverlauf neue Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien. Erwartet wird, dass sich die deutsche Inflationsrate im August auf 2,1 Prozent abgeschwächt hat und damit direkt am Ziel der EZB steht.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird mit einem stabilen Handelsstart erwartet.

Der DAX soll kaum bewegt in die Donnerstagssitzung gehen.

Ein wenig Ernüchterung dürfte am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt nach dem nur knapp verpassten Rekordhoch des DAX am Vortag Einzug halten. Die nachbörsliche Börsenreaktion auf den mit grosser Spannung erwarteten Quartalsbericht und den Ausblick des US-Chip-Giganten NVIDIA am Vorabend war von Enttäuschung geprägt. Er könnte die mit Künstlicher Intelligenz als einer Triebfeder für die Kurse vor allem im Technologiesektor verbundene Euphorie etwas bremsen. Analysten fanden indes in ersten Reaktionen überwiegend lobende Worte für die Quartalsbilanz von NVIDIA. Als Haar in der Suppe machten Stacy Rasgon vom Investmenthaus Bernstein und Toshiya Hari von Goldman Sachs allerdings die Prognose des Chip-Herstellers für die Profitabilität aus. "Die Aktie war nachbörslich schwach, aber die Story bleibt solide", lautete das Fazit von Bernstein-Analyst Stacy Rasgon.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Mittwoch auf rotem Terrain.

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,39 Prozent bei 41.091,42 Punkten aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 1,12 Prozent tiefer bei 17.556,03 Zählern.

Das Highlight des Tages steht ohnehin erst nach der Schlussglocke auf der Agenda: die Quartalszahlen von NVIDIA. "Die Zahlen von NVIDIA werden wahrscheinlich als ein entscheidender Moment für die globalen Märkte angesehen, auch angesichts des extremen Optimismus, der im vergangenen Jahr für Aktien im Bereich der künstlichen Intelligenz geherrscht hat", so Yeap Jun Rong, Marktstratege bei IG.

Neben den Ergebnissen von NVIDIA für das zweite Quartal wird auch wichtig, wann das Unternehmen seine neuen Chips vorstellen wird. NVIDIA hatte seinen Kunden kürzlich mitgeteilt, dass sich die Einführung der nächsten Generation von KI-Chips ("Blackwell"), die ursprünglich im Januar auf den Markt kommen sollten, um mehrere Monate verzögern wird. Das hatte die Anleger aufgeschreckt, aber das Unternehmen erklärte, dass die Produktion in der zweiten Hälfte dieses Jahres hochgefahren werden soll. KI-Chips sind zum Haupttreiber der Einnahmen von NVIDIA geworden, so dass jede Verschiebung deutliche Auswirkungen haben dürfte.

ASIEN

In Asien geht es am Donnerstag abwärts.

Beim japanischen Leitindex Nikkei 225 ist ein Minus von 0,11 Prozent auf 38.328,04 auszumachen.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls nach unten: Der Shanghai Composite verliert um 0,44 Prozent bei 2.825,05 Einheiten. Ebenfalls abwärts geht es in Hongkong, wo der Hang Seng 0,15 Prozent auf 17.666,12 Indexpunkte einbüßt (MEZ: 07:30).

Moderate Verluste bestimmen am Donnerstag das Bild an den Börsen in Ostasien und Australien. Die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen, die der Chipkonzern NVIDIA am späten Mittwoch veröffentlichte, übertrafen zwar die Konsensschätzungen, doch stiegen die Bruttomarge und der Umsatz mit Datenzentren langsamer als im vorigen Quartal. Zudem überzeugte der Ausblick nicht in allen Punkten. Das gab den Skeptikern neue Nahrung, die an der Nachhaltigkeit des KI-befeuerten Wachstums zweifeln, und schickte die NVIDIA-Aktie im nachbörslichen Handel um fast 7 Prozent nach unten.

Darauf werden in der Region Asien Technologieaktien verkauft. Allerdings hatten sich viele Anleger schon in den vergangenen Tagen vorsichtshalber aus dem Sektor zurückgezogen. Marktbeobachter erklären die vielfach nur moderaten Verluste auch mit der Erwartung sinkender Zinsen.

