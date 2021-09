Asiens Börsen im Sinkflug

Die asiatischen Indizes sacken zur Wochenmitte ab. Während es am heimischen Markt am Dienstag steil bergab ging, stand auch der DAX klar im Minus. An den US-Märkten wurden Minuszeichen beobachtet.

AUSTRIA

Der Aktienmarkt in Wien präsentierte sich am Dienstag deutlich schwächer.

Der ATX fiel in die Verlustzone zurück, nachdem er zuvor kaum verändert in den Handel gegangen war. Am Abend betrugen seine Abgaben letztendlich noch 1,88 Prozent auf 3.626,99 Punkte.

Mit einer leichten Gegenbewegung rechnen Händler am Mittwoch. Der Kursrutsch vom Vortag sei sehr rasch vor sich gegangen, so dass nun Portfolioanpassungen leicht stützen könnten. Dazu kommen noch die umfangreichen neuen Positionierungen vor Quartalsultimo. An der übergeordneten Schieflage ändere sich aber auch bei einer kleinen Markterholung nichts, klassische Energiewerte seien zu gering und Technologiewerte zu hoch gewichtet gewesen. Dazu seien viele Fonds nur noch trendfolgend und nicht aus Überzeugung noch investiert gewesen. Der globale Renditenanstieg zwinge sie nun zu einer vorsichtigeren Aktienbewertung.

Politisch für Unsicherheit sorgt die Debatte um die US-Schuldenobergrenze. US-Finanzministerin Janet Yellen rechnet damit, dass den USA um den 18. Oktober das Geld ausgehen wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag deutlich schwächer.

Der DAX begann den Dienstagshandel etwas schwächer. Im weiteren Verlauf baute er seine Verluste deutlich aus und ging schließlich 2,09 Prozent tiefer bei 15.248,56 Punkten in den Feierabend.

Nach seinem mehr als zweiprozentigen Kursrutsch am Vortag infolge von Zins- und Inflationssorgen dürfte sich der DAX zur Wochenmitte erst einmal fangen. Die Vorgaben bleiben gleichwohl negativ: So waren am New Yorker Aktienmarkt am Dienstag die unter der Debatte um höhere Zinsen besonders leidenden Technologiewerte nochmals deutlich abgesackt. Zudem droht in den USA ein Zahlungsausfall, sollten sich die Parteien dort nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen. In Asien verbuchten die Handelsplätze am Mittwoch ebenfalls klare Verluste.

WALL STREET

Am Dienstag war an den US-Börsen ein äußerst schwacher Handel zu beobachten.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete etwas schwächer, grub sich immer tiefer ins Minus. Schließlich stand ein Abschlag von 1,63 Prozent auf 34.299,99 Punkte an der Tafel. Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Start schon deutlicher in der Verlustzone und baute seine Abschläge ebenfalls aus. Schließlich beendete er die Sitzung 2,83 Prozent niedriger bei 14.546,68 Einheiten.

Weiter steigende Anleiherenditen belasteten. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag bei 1,53 Prozent und legte damit bereits den sechsten Handelstag in Folge zu. Am Vortag waren es 1,48 Prozent. Es war der höchste Stand seit rund drei Monaten. Auslöser ist die Aussicht auf eine Straffung der Geldpolitik, nicht nur durch die US-Notenbank.

"Die Menschen erkennen oder erinnern sich zumindest daran, dass die Notenbanken die Zinsen anheben müssen", sagte Altaf Kassam, Leiter Anlagestrategie von State Street Global Advisors in Europa. "Der Patient hat sich daran gewöhnt, all diese Medikamente zu bekommen, aber bald werden sie reduziert werden müssen." Die weiter steigenden Energiepreise belasteten zusätzlich und verstärken die Besorgnis über einen wachsenden Inflationsdruck.

Für Belastung sorgte auch, dass sich weiterhin keine Einigung auf einen Haushalt in den USA abzeichnet. Der US-Senat stimmte am Montagabend gegen einen Entwurf der Demokraten für einen Übergangshaushalt und die damit verbundene Aussetzung der Schuldenobergrenze. Ohne eine Erhöhung oder Aussetzung der Obergrenze droht im Oktober die Zahlungsunfähigkeit, warnte das Finanzministerium. Nach Worten von US-Finanzministerin Janet Yellen könnte das zu einer "historischen Finanzkrise" und einer "wirtschaftlichen Katastrophe" führen. In der Nacht zum Freitag endet das Haushaltsjahr, bis dahin muss eine Einigung erzielt werden.

ASIEN

Am Mittwoch geht es an den wichtigsten asiatischen Märkten teils steil bergab.

Der japanische Leitindex Nikkei bricht gegen 7:35 Uhr unserer Zeit um 2,66 Prozent auf 29.382 Zähler ein.

Auf dem chinesischen Festland rutscht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,50 Prozent nach unten auf 3.548 Einheiten. Der Hang Seng muss derweil bei 24.452 Punkten einen Abschlag von 0,20 Prozent hinnehmen.

Die Vorgaben aus den USA sind negativ. Dort hatten vor allem steigende Anleiherenditen die Anleger zum Rückzug aus Aktien veranlasst. Hintergrund war die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik, genährt von Aussagen einiger US-Notenbanker. Dazu kommt, dass der Streit um die Schuldenobergrenze der USA immer noch nicht beigelegt ist. Am Dienstag stimmte der US-Senat gegen den Entwurf für einen Übergangshaushalt. Damit droht mit Ablauf des Haushaltsjahrs in der Nacht zum Freitag eine Stilllegung von Bundesbehörden.

In Asien lastet derweil zusätzlich die Krise um den von Zahlungsausfall bedrohten chinesischen Immobiliengiganten Evergrande auf der Stimmung. Am heutigen Mittwoch müsste das Unternehmen eine Kuponzahlung leisten. Es scheint fraglich, ob Evergrande dazu in der Lage ist, nachdem das Unternehmen eine am vergangenen Donnerstag fällige Zahlung nicht tätigen konnte. Anleger wetten jedoch darauf, dass der Konzern doch noch gerettet wird. Das Unternehmen hat am Mittwoch mitgeteilt, dass es seine Beteiligung an der Shengjing Bank im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an einen staatlichen Vermögensverwalter beabsichtige. Damit dürfte sich der Schuldenberg ein klein wenig verringern.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX