Vortageserholung setzt sich fort: ATX und DAX mit Aufschlägen -- Börsen in Fernost uneins

Sowohl am heimischen als auch am deutschen Aktienmarkt greifen Anleger am Freitag zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes tendieren derweil in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt fährt am letzten Handelstag der Woche Gewinne ein.

Der ATX stand kurz nach der Eröffnung rund 0,8 Prozent im Plus bei 3.177,32 Punkten. Auch im weiteren Verlauf präsentiert er sich stärker.

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Überwiegend positive Vorgaben aus Asien und den USA liefern den Märkten etwas Rückenwind. Doch auch wenn es vor dem Wochenende noch etwas nach oben geht, bleibt die Stimmung laut den Experten der Helaba von Konjunktur- und Zinssorgen geprägt. Vor diesem Hintergrund ist der Blick der Marktteilnehmer auf nationale Inflationsdaten sowie die Schnellschätzung der Teuerung in der Eurozone gerichtet.

"Die Erwartungen dabei sind gemischt. Alles in allem gehen wir davon aus, dass die EWU-Inflation nachgeben wird, aber nicht so deutlich wie in Deutschland und auch nicht so deutlich wie vom Konsens erwartet", schreiben die Ökonomen der Helaba im Vorfeld der Veröffentlichung.

In den USA sei dann am Nachmittag von hohem Interesse, wie sich der Konsum zur Mitte des dritten Quartals entwickelt. "Die Eintrübung der Konsumlaune könnte ein Hinweis darauf sein, dass nach einer soliden Phase die US-Verbraucher alsbald weniger ausgabenfreudig sein könnten, zumal wir davon ausgehen, dass die Einkommen hinter den Ausgaben zurückbleiben", hieß es weiter.

Bereits publiziert wurden Konjunkturdaten aus Deutschland. Demnach haben die deutschen Einzelhändler im August weniger Umsatz erzielt. Gegenüber dem Vormonat sanken die Erlöse preisbereinigt (real) um 1,2 Prozent, Analysten hatten dagegen mit einem Zuwachs von im Schnitt 0,5 Prozent gerechnet.

Meldungen zu Wiener Einzelwerten blieben bislang noch Mangelware, auch von Analystenseite war es bisher still.

DEUTSCHLAND

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Freitag zunächst fort.

Der DAX gewann zum Ertönen der Startglocke 0,47 Prozent auf 15.394,82 Punkte. Auch im weiteren Verlauf bleibt er in der Gewinnzone.

Der deutsche Leitindex knüpft am Freitag zunächst an seine Vortageserholung an. Tags zuvor war er mit 15.138 Punkten bis zum Mittag auf einen weiteren Tiefststand seit März gefallen, hatte dann aber deutlich gedreht. Dabei half die Stabilisierung an der Wall Street auf dem tiefsten Niveau seit Juni. Stephen Innes von SPI Asset Management machte vor allem gesunkene Ölpreise und wieder etwas niedrigere Renditen bei Staatsanleihen als Gründe für die Erleichterung aus.

Im DAX komme nach dem Ausverkauf zum Wochenstart und der jüngsten Stabilisierung nun der 15.500er-Marke wieder eine besondere Bedeutung zu, schrieb Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets. Ein Sprung darüber wäre ein Zeichen dafür, dass die Bullen wieder die Oberhand gewinnen, und damit auch der Schlüssel für eine positive Stimmung in der kommenden Handelswoche. Scheitert dies, bliebe die Unsicherheit und Anleger müssten ihre Positionen erst einmal neu bewerten. Derzeit ist weiterhin unklar, ob und wie stark die Notenbanken die Zinsen noch anheben müssen, um der Inflation Herr zu werden.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag aufwärts.

Der Dow Jones Index ging etwas schwächer in den Handel. Im Verlauf drehte er jedoch ins Plus, wo er den Tag letztlich 0,35 Prozent fester bei 33.666,14 Punkten beendete. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor zum Börsenstart ebenfalls. Auch er hat konnte jedoch ins Plus wechseln und verabschiedete sich letztlich 0,83 Prozent höher bei 13.201,28 Einheiten.

Am New Yorker Aktienmarkt haben am Donnerstag Technologiewerte ihre moderate Erholung vom Vortag fortgesetzt. Signale aus der US-Wirtschaft sprechen weiter für eine robuste Entwicklung: So legte das Wachstum in den Vereinigten Staaten im zweiten Quartal weiter zu - und zwar etwas stärker als ursprünglich erwartet. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen außerdem weniger als erwartet.

ASIEN

An den wichtigsten asiatischen Börsen zeigt sich am Freitag ein gemischtes Bild.

In Tokio verlor der Nikkei letztendlich noch marginal um 0,05 Prozent auf 31.857,62 Punkte.

Während auf dem chinesischen Festland für den Shanghai Composite, der am Vortag 0,10 Prozent höher bei 3.110,48 Zählern geschlossen hatte, der Handel am Freitag ruht, springt der Hang Seng in Hongkong gar um 2,87 Prozent hoch auf 17.871,49 Einheiten.

Im Sog der freundlichen Tendenz an der Wall Street kommt es am Freitag an der Börse in Hongkong zu einer Erholungsrally. Der Hang-Seng-Index schießt nach oben, angetrieben von Technologieaktien, die als besonders zinsempfindlich gelten. Marktteilnehmer verweisen auf die in den USA nach dem jüngsten sehr kräftigen Anstieg etwas gesunkenen Marktzinsen, die die Stimmung aufhellten - zumindest fürs erste. Auch die am Vortag deutlicher gesunkenen Ölpreise würden positiv aufgenommen.

An den anderen Börsen der Region tut sich deutlich weniger. Gar nicht gehandelt wird in Seoul und in Schanghai. Dort finden die Mittherbstfeiertage statt. In Seoul wird der Aktienmarkt am Mittwoch kommender Woche wieder öffnen, Schanghai steht vor der sogenannten Goldenen Woche. Hier geht es erst am 9. Oktober weiter.

In Tokio bewegt sich der Nikkei-225-Index kaum vom Fleck. Unbeeindruckt zeigt sich der Yen von einer verbalen Intervention. Japans Finanzminister Suzuki erneuerte sein Versprechen, gegen einen zu starken Rückgang des Yen vorzugehen. "Wir haben ein starkes Gefühl der Dringlichkeit", betonte der Politiker. Der Dollar liegt aktuell mit 149,43 Yen praktisch auf einem Einjahreshoch. Markteilnehmer sehen die runde 150er Marke als mögliche Eingriffslinie zur Stützung des Yen, nachdem man ähnliches vor rund einem Jahr schon einmal beobachtet habe.

