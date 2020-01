Epidemie-Angst: Börsen in Fernost geben nach

An den asiatischen Handelsplätzen werden am Donnerstag Abschläge verbucht.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich zur Wochenmitte von ihrer freundlichen Seite.

Der Leitindex ATX hielt sich nach einer gut behaupteten Eröffnung weiterhin im Plus und schloss am Abend 0,45 Prozent höher bei 3.133,53 Zählern.

Das europäische Börsenumfeld verzeichnete ebenfalls leichte Kursgewinne. Bereits am Vortag hatten sich die Aktienmärkte von ihrem Kursrutsch vom Montag erholt, als die Unsicherheit rund um das Coronavirus weltweit die Börsenstimmung getrübt hatte. Am Abend dürfte dann der US-Zinsentscheidung Aufmerksamkeit zukommen. Analysten rechnen allerdings nicht mit einer Änderung der Geldpolitik.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt präsentierten sich vorsichtig optimistisch.

Der DAX hatte den Mittwochshandel marginal schwächer begonnen, konnte im weiteren Verlauf jedoch leicht in die Gewinnzone vorrücken. Schließlich beendete er den Tag 0,16 Prozent fester bei 13.345,00 Zählern.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gingen am Mittwoch recht gelassen mit den Risiken des sich weiter verbreitenden Coronavirus um. Mit der soliden Entwicklung behaupteten sich europäische Aktien allgemein auf ihrem erholten Niveau vom Vortag, nachdem der DAX zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit gut drei Wochen abgerutscht war. Keine Entwarnung gab es aber mit Blick auf das Coronavirus. Der Ausbruch in China wird nach Einschätzung eines führenden chinesischen Lungenexperten erst in sieben bis zehn Tagen seinen Höhepunkt erreichen. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile vier Patienten.

"Die Märkte beruhigen sich wieder", kommentierte am Morgen Investmentanalyst Matthias Schell von der LBBW. Seine Kollegen von der Commerzbank sprachen von einem Verlaufsmuster, bei dem auf große Sorgen mit deutlichen Kursrückgängen Erholung und Gelassenheit folge. "Dabei ist es bezeichnend, dass die Positivimpulse vor allem vom US-Aktienmarkt ausgehen", hieß es in ihrem Kommentar.

Positive Impulse vom US-Technologiesektor hielten auch in Deutschland die Anleger bei Laune. Der iPhone-Konzern Apple hatte am Vorabend nach dem New Yorker Börsenschluss mit starken Quartalszahlen und der Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf die Erwartungen übertroffen.

Die Berichtssaison nahm derweil in Deutschland ihren Lauf mit weiteren Quartalszahlen aus dem Technologiesektor. Auf der Agenda standen die Bilanzen der Software AG und des Waferherstellers Siltronic.

WALL STREET

Die Erholung an der Wall Street setzte sich zur Wochenmitte fort - aber deutlich gebremst.

Der Dow Jones hielt sich über weite Strecken des Handels in der Gewinnzone auf, gab einen großen Teil seiner Aufschläge im späten Verlauf aber ab. Am Ende reichte es noch für ein Plus von 0,05 Prozent auf 28.735,90 Punkte. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite musste sich von seinen Tageshöchstständen verabschieden und ging schlussendlich mit einem Plus von 0,06 Prozent bei 9.275,16 Punkten in den Feierabend.

Anleger fassten angesichts zuletzt starker Konjunkturdaten aus den USA und guter Quartalszahlen von Apple vom Vorabend wieder Mut.

Am Mittwochabend stand die US-Notenbank-Sitzung im Mittelpunkt des Interesses: Die Federal Reserve hat ihren Leitzins die zweite Sitzung in Folge nicht verändert. Das Zielband für den Leitzins "Fed Funds Rate" bleibe in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent, teilte die Fed am Mittwoch in Washington mit. Die Entscheidung war von Ökonomen einhellig erwartet worden. Im vergangenen Jahr hatte die Fed den Leitzins drei Mal um jeweils 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

ASIEN

Die Indizes in Asien verbuchen im Donnerstagshandel Verluste.

In Tokio büßt der Nikkei 1,97 Prozent ein auf 22.919,32 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite zuletzt am Donnerstag letztlich 2,75 Prozent auf 2.976,53 Zähler. Dort ruht der Handel auch am Donnerstag weiterhin. Der Hang Seng in Hongkong verliert aktuell 2,16 Prozent auf 26.572,64 Einheiten.

Nach der zwischenzeitlichen Entspannung ist die Angst vor einer Coronavirus-Epidemie am Donnerstag an die asiatischen Aktienmärkte zurückgekehrt. Die Zahl der von dem neuartigen Virus verursachten Todesfälle in China ist um weitere 37 auf insgesamt mindestens 170 gestiegen. Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei, dem Zentrum des Ausbruchs, mitteilten, wurden in der Region ausserdem weitere 1.032 Erkrankungen verzeichnet. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in der Volksrepublik stieg damit auf mehr als 7.700. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äusserte "grosse Besorgnis", was eine Ausbreitung des Virus ausserhalb Chinas betrifft und die UNO will Medienberichten zufolge nochmals prüfen, ob ein globaler Notfall ausgerufen werden muss.

In den USA hatten die Indizes insgesamt zwar kaum verändert geschlossen, sie waren aber nach Verlusten im Späthandel auf den Tagestiefs aus dem Handel gegangen und lieferten damit eine negative Vorgabe.

Dass die US-Notenbank am Vorabend ankündigte, die Auswirkung der Coronavirus-Epidemie auf die Konjunktur im Blick zu behalten, stützt zunächst nicht. Daneben hatten die Geldpolitiker von einer in gutem Zustand befindlichen US-Konjunktur gesprochen.

Aus Kreisen der koreanischen Notenbank hiess es derweil, dass der Ausbruch des Virus das koreanische Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könne. Noch sei es aber zu früh, dies zu quantifizieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa