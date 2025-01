Vor EZB-Leitzinsentscheid: ATX im Plus -- DAX macht weiterhin Rekorde -- Tokio schließt etwas höher

Der heimische Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag leichte Aufschläge. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit positiven Vorzeichen. Die Börse in Japan zeigte sich im Donnerstagshandel fester.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf positivem Terrain.

So soll der ATX gewann kurz nach Handelsstart 0,20 Prozent auf 3.827,47 Einheiten und notiert auch weiterhin im Plus.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im Frühhandel mit etwas höherer Tendenz präsentiert. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen etwas nach oben. Die US-Notenbank hat das Leitzinsband am Vorabend erwartungsgemäß bei 4,25 bis 4,50 Prozent belassen und keine besondere Eile bezüglich Zinssenkungen erkennen lassen, schreiben die Helaba-Analysten. Heute entscheidet die Europäische Zentralbank über das weitere, geldpolitische Vorgehen. Im Gegensatz zur Fed wird es wohl eine weitere Leitzinssenkung um 25 Basispunkten geben, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine recht dünne Meldungslage vor. DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen am Donnerstag etwas zu.

Der DAX notierte zur Startglocke 0,18 Prozent höher bei 21.676,22 Zählern und macht auch im Anschluss Gewinne.

Der DAX hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) seinen Rekordlauf fortgesetzt. Die neue Höchstmarke markierte das deutsche Börsenbarometer bei 21.715,13 Punkten. Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einem "klassischen Januareffekt", da derzeit noch einiges an frischem Kapital an die Finanzmärkte, und da oft vorrangig an die Aktienmärkte fließe.

In den USA wurden im Zuge der wie erwartet beibehaltenen Leitzinsen moderate Verluste verbucht. Hierzulande steht am frühen Nachmittag nun die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer Zinsentscheidung im Blick. Von ihr wird erwartet, dass sie die Zinsen erneut senkt. Wichtiger aber dürften wohl wieder die Aussagen zum zukünftigen Zinspfad sein.

Vorher aber gilt es, Unternehmensbilanzen wie die der Deutschen Bank und von Symrise zu verarbeiten, aber auch die Quartalszahlen der US-Schwergewichte Microsoft, Meta und Tesla.

WALL STREET

Die Wall Street verbuchte Verluste.

Der Dow Jones startete bereits tiefer und notierte auch im weiteren Verlauf im Minus. Er schloss 0,31 Prozent tiefer bei 44.713,52 Zählern.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete mit einem Minus und gab im Anschluss weiter ab. Er notierte schließlich 0,51 Prozent im Minus bei 19.632,32 Punkten.

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins nicht angetastet. Der Schlüsselzins verharrte in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten fest mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel einstimmig im Federal Open Market Committee (FOMC). Die zuletzt soliden Beschäftigungszahlen lassen erwarten, dass die Zentralbank die Zinsen noch eine Weile auf ihrem aktuellen Niveau belassen wird. Eine Zinssenkung im März oder Mai bleibt zwar möglich, wird aber derzeit nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eingepreist. Die US-Geldmärkte rechnen derzeit mit knapp zwei Zinssenkungen in diesem Jahr, von denen die erste wahrscheinlich nicht vor Juni erfolgen wird.

Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen haben die Anleger auch mögliche Aussagen der Notenbanker zum neuen US-Präsidenten Donald Trump im Blick: "Im Rahmen der Pressekonferenz wird unseres Erachtens auch spannend zu sehen sein, inwieweit sich die Fed dem Druck seitens der Trump-Administration erwehren wird", heißt es in einem Kommentar.

ASIEN

Die Börse in Japan präsentierte sich am Donnerstag in Grün.

In Tokio gewann der Nikkei 225 schlussendlich 0,25 Prozent bei 39.513,97 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland pausiert der Handel weiterhin wegen der Neujahrsfeierlichkeiten. Zuletzt hatte der Shanghai Composite am Montag 0,06 Prozent auf 3.250,60 Zähler verloren.

Auch in Hongkong bleibt die Börse zur Wochenmitte geschlossen Zuletzt hatte der Hang Seng in einem verkürzten Dienstagshandel 0,14 Prozent im Plus bei 20.225,11 Zählern geschlossen.

An den wenigen Aktienmärkten in Ostasien, an denen am Donnerstag gehandelt wird, geht es leicht nach oben. An den anderen Plätzen pausiert das Geschäft aus Anlass der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr.

Wie erwartet keine Überraschung brachte die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend. Sie liess die Zinsen unverändert. Unter anderem die zuletzt soliden US-Beschäftigungszahlen lassen erwarten, dass die Zentralbank die Zinsen noch eine Weile auf ihrem aktuellen Niveau belassen wird. Zwar bleibt eine Zinssenkung im März oder Mai im Bereich des Möglichen, erwartet wird das vom Markt aber nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit.

In Hongkong geht es am Montag weiter, in Schanghai pausiert das Geschäft wegen des chinesischen Neujahrsfests noch bis Mittwoch.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX