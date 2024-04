Uneinheitliche Vorgaben für ATX-Start -- DAX vorbörslich auf Richtungssuche -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

Der heimische Aktienmarkt wird voraussichtlich wenig bewegt starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein Start auf Vortagesniveau ab. In Fernost sind die Anleger unentschlossen.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt dürften Anleger am Dienstag zunächst die Füße still halten.

Der ATX schloss zum Wochenstart 0,45 Prozent höher bei 3.564,38 Punkten.

Eine Reihe von Quartalsbilanzen dürfte auch hierzulande für Bewegung sorgen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich wenig bewegt.

Der DAX hatte zum Wochenstart 0,24 Prozent tiefer bei 18.118,32 Zählern geschlossen.

h dem ruhigen Wochenstart dürfte sich im DAX auch am Dienstag zunächst wenig tun. Im April hat der DAX rund bisher zwei Prozent verloren - trotz zwischenzeitlichen Rekordhochs bei 18'567 Punkten. Am Mittwoch findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Zuvor haben die Anleger allerdings noch eine ganze Menge an Quartalsberichten durchzuschauen.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt setzte sich am Montag der jüngste Aufschwung fort.

Der Dow Jones Index legte um 0,39 Prozent auf 38.387,06 Zähler zu. Für den NASDAQ Composite ging es unterdessen 0,35 Prozent auf 15.983,08 Punkte nach oben.

Anleger hofften zu Beginn einer Woche mit erneut vielen Quartalsbilanzen und wichtigen Wirtschaftsdaten offenbar auf weiterhin positive Überraschungen in der Berichtssaison und verdrängten die eher kursbelastenden Aussichten auf weniger Zinssenkungen in diesem Jahr.

Zu Wochenbeginn legte die Berichtssaison zunächst eine Pause ein, ab Dienstag nimmt sie dann wieder Fahrt auf. Konzerne aus dem Technologiesektor hatten zuletzt die Marktteilnehmer mit ihren Quartalszahlen grösstenteils überzeugt. In dieser Woche stehen insbesondere der Online-Händler Amazon am Dienstag und der iPhone-Hersteller Apple am Donnerstag mit ihren Berichten im Fokus.

Ausserdem gibt die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre Leitzinsentscheidung bekannt. Am Freitag folgt der US-Arbeitsmarktbericht für April, der für den geldpolitischen Kurs der Fed wichtige Daten liefert. Denn die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt beeinflusst die Inflation und damit die Zinsentscheidungen der Fed.

ASIEN

An den Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag unterschiedliche Tendenzen.

In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 weiter und legte am Ende 0,69 Prozent auf 38.196,76 Punkte zu.

Leicht abwärts geht es unterdessen auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite verliert zwischenzeitlich 0,01 Prozent und notiert bei 3.112,59 Zählern. Etwas höher präsentiert sich der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 17.729,36 Indexpunkten notiert.

Gestützt wird der Markt von einer insgesamt positiv verlaufenden Berichtsperiode und leichten Aufschlägen in den USA. Allerdings beherrschen lokale Themen das Geschehen. In Tokio holt der Markt nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn die Vortagesgewinne der Region nach - allerdings stützt auch die Stabilisierung des Yen. Auch positive Einzelhandelsdaten heben die Stimmung am Markt, während Arbeitsmarktdaten etwas schwächer als erhofft ausgefallen sind.

Dass die Abwertung des Yen zumindest aktuell gestoppt ist, kommt ebenfalls gut am Markt an. Denn zuletzt hatte es immer mehr warnende Stimmen aus der Wirtschaft gegeben, dass die Talfahrt der Landeswährung dringend benötigte Importe wie Erdöl immer weiter verteuere. Am Devisenmarkt wird über eine mögliche Intervention der Bank of Japan (BoJ) zur Stützung des Yen spekuliert. Denn der US-Dollar war am Vortag erstmals seit April 1990 auf 160 Yen gestiegen, danach erholte sich der Yen aber deutlich. Es gebe starke Anzeichen, dass die japanischen Währungshüter auf dem Devisenmarkt interveniert hätten, sagt ING-Devisenstratege Francesco Pesole. Der japanische Währungsbeauftragte Masato Kanda habe auf die Frage, ob er interveniert habe, mit "kein Kommentar" geantwortet. Japans Regierung will entschlossen auf exzessive Devisenbewegungen reagieren, sagte der oberste Währungsbeamte am Dienstag und verfestigt damit die These einer Intervention.

In China tut sich an den Börsen in Hongkong und Schanghai wenig, die Indizes zeigen sich gut bzw. knapp behauptet. Die Einkaufsmanagerindizes vermitteln kein klaren Bild. Im Verarbeitenden Gewerbe sank der Index im April und verfehlte auch die Markterwartung. Auch der Dienstleistungssektor meldete einen gesunkenen Wert. Beide Bereiche hielten sich aber im Wachstum anzeigenden Terrain. Der auf kleine und mittelgroße Unternehmen fixierte CAIXIN-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe kletterte dagegen leicht. Händler sprechen mit Blick auf die Daten von einer Stabilisierung des verarbeitenden Gewerbes und Signalen einer allmählichen Erholung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX