Vor Leitzinsentscheid der Fed am Mittwoch: ATX-Anleger wohl in Lauerstellung -- DAX vorbörslich wenig verändert -- Asiens Börsen tiefer

Der ATX dürfte zum Auftakt am Dienstag voraussichtlich zunächst wenig Bewegung zeigen. Auch die deutschen Anleger üben sich vorbörslich in Zurückhaltung. Die Anleger in Asien zeigen sich am Dienstag in Verkauflaune.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird am Dienstag wohl zunächst keine großen Sprünge wagen.

Der ATX hatte am Vortag 0,24 Prozent tiefer bei 3.663,04 Zählern geschlossen.

Die Vorgaben aus Asien sind mehrheitlich negativ, hierzulande ist die Nachrichtenlage zunächst noch rar. Anleger dürften daher weiter die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend im Blick behalten: Mit einer Anpassung der Zinssätze wird zwar nicht gerechnet, jedoch hoffen die Anleger darauf, dass die US-Währungshüter den Weg für eine Zinssenkung im September ebnen. DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung ab.

Der DAX hatte zum Wochenstart 0,53 Prozent tiefer bei 18.320,67 Punkten geschlossen.

Auch der Dienstagshandel dürfte zunächst in ruhigen Bahnen verlaufen, Anleger könnten sich für Hinweise auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed positionieren, die tendenziell positiv für die Aktienmärkte wäre.

Eine Flut von Quartalsbilanzen steht in dieser Woche auf der Agenda, insbesondere vor den Berichtszahlen der US-Techriesen werden Anleger sich voraussichtlich kaum aus der Deckung wagen- Daneben könnte am Dienstag die Bekanntgabe der deutschen Verbraucherpreise Akzente setzen.

WALL STREET

Am Montag suchten die US-Börsen nach ihrer Richtung.

Der Dow Jones schloss am Ende 0,12 Prozent tiefer und beendete den Handelstag bei 40.540,13 Punkten.

Für den NASDAQ Composite ging es daneben leichte 0,07 Prozent nach oben auf 17.370,20 Indexpunkte.

In den Blick der Investoren rückte vor allem die Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Zwar rechnet der Markt damit, dass die Fed die Zinsen unverändert belässt, doch erhofft man sich Hinweise über den weiteren Zinskurs der Notenbank. Jede kleine Änderung in der Erklärung nach der Sitzung oder in der Pressekonferenz von Jerome Powell könnte große Auswirkungen auf die Märkte haben, so CBA.

Die Daten zu den persönlichen Verbraucherausgaben in den USA vom Freitag "verstärkten die Einschätzung des Marktes, dass die US-Notenbank die Zinsen senken wird", so die Analysten der Deutschen Bank. Es sei möglich, dass die Fed für den September lediglich eine Zinssenkung signalisiere, ohne sich im Voraus festzulegen. Eine Senkung im September gilt am Markt als vollständig eingepreist.

Die Berichtssaison legte am Montag indessen eine kleine Verschnaufpause ein. Vor Handelsbeginn hat jedoch McDonald's Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der Fast-Food-Konzern hat sowohl bei Umsatz als auch Gewinn angesichts zurückhaltender Verbraucherausgaben die Markterwartungen verfehlt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost können nicht an ihre positive Vortagesentwicklung anknüpfen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 rutscht zeitweise 0,52 Prozent auf 38.269,81 Indexpunkte ab.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite ebenfalls abwärts - zeitweise verliert er 0,52 Prozent auf 2.876,87 Zähler. Deutlichere Verluste werden auch aus Hongkong gemeldet, dort büsst der Hang Seng zwischenzeitlich 1,16 Prozent ein und fällt auf 17.038,35 Zähler.

Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidungen der Bank of Japan (BoJ) und der US-Notenbank am Mittwoch. An den chinesischen Märkten wird auf wichtige Konjunkturdaten im Wochenverlauf gewartet, so die Einkaufsmanagerindizes für den Service-Bereich und das verarbeitende Gewerbe, jeweils für Juli. Zuletzt hatte die chinesische Notenbank zwar überraschend die Zinsen gesenkt, doch es herrscht weiterhin Skepsis, ob dies ausreicht, um die schwächelnde chinesische Konjunktur anzukurbeln. Vielmehr geht der Markt davon aus, dass noch weitere Unterstützungen nötig sind.

In Japan rechtfertigen die jüngsten Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt weiterhin die Normalisierung der Geldpolitik der BOJ, sagen die ING-Volkswirte. Die Notenbank wird wahrscheinlich ihren Leitzins um 15 Basispunkte anheben, aber die Entscheidung bleibt "in der Schwebe", heißt es weiter. Derzeit rechnen die Märkte mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die BoJ, ergänzen die Ökonomen.

Dagegen wird erwartet, dass die US-Notenbank das Zinsniveau unverändert lassen wird. Jedoch dürften es die Inflations- und Arbeitsmarktentwicklungen den Währungshütern erlauben, zu signalisieren, dass eine Zinssenkung auf ihrer Sitzung im September sehr wahrscheinlich ist. Die Notenbanker wurden in der Vergangenheit von der Inflation überrascht und wollen mehr Beweise dafür, dass sie sich wirklich abkühlt, bevor sie die Schwelle für eine Zinssenkung überschreiten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX