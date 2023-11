ATX vorbörslich wenig bewegt -- DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen uneins

Am heimischen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag wenig bewegt losgehen. Der DAX notiert vorbörslich etwas höher. Am Donnerstag zeigen sich die Börsen in Asien uneinheitlich.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag stabil eröffnen.

Der ATX wird vorbörslich wenig verändert taxiert.

Im Zuge der allgemein freundlichen Stimmung an den internationalen Handelsplätzen ging es auch hierzulande an der Börse zuletzt merklich nach oben. Stützend wirkten neue Inflationsdaten, die in verschiedenen Ländern einen Rückgang der Preisteuerung anzeigten. Dadurch wachsen wiederum die Hoffnungen, dass 2024 von Leitzinssenkungen geprägt sein werde. Aktien würden dadurch gegenüber Anleihen wieder an Attraktivität gewinnen.

Hierzulande stehen unterdessen CA Immo und IMMOFINANZ nach ihrer Zahlenvorlage der Anleger.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt bahnt sich am Donnerstag ein freundlicher Handelsauftakt an.

Der DAX dürfte oberhalb der Nulllinie starten.

Die Jahresendrally des DAX ist wieder in Gang: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt erneut etwas höher. Dank der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA und in der Eurozone hätte sich der DAX tags zuvor aus seiner Lethargie befreit und deutlich von der Marke von 16.000 Punkten abgesetzt. Nun ist er dabei, im Chart eine kleine Kurslücke bei 16.240 Punkten zu schließen, die er Anfang August aufgerissen hatte. Dann wäre der Weg frei zum Rekordhoch vom Juli bei 16.528 Punkten. Die Vorgaben aus den USA und Asien liefern zwar keinen zusätzlichen Schwung, aber auch keinen Gegenwind. An Chinas Börsen wurden erneut trübe Stimmungsdaten aus der Industrie recht gelassen aufgenommen. Offensichtlich war bereits viel Negatives in den Kursen eingepreist.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten zur Wochenmitte nur wenig verändert.

Für den Dow Jones Index ging es um 0,04 Prozent auf 35.430,82 Punkte nach oben. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss daneben 0,16 Prozent tiefer bei 14.258,49 Zählern.

Die anhaltenden Hoffnungen auf eine geldpolitische Entspannung haben die zuletzt erlahmte Kursrally an den US-Börsen am Mittwoch nur anfangs wieder in Schwung gebracht. Von Marktbeobachtern hiess es, die Aktienmärkte profitierten vom weiteren Rückgang der US-Anleiherenditen, da sich die Erwartung durchsetze, dass die amerikanische Notenbank Fed die Straffung der Geldpolitik abgeschlossen habe und 2024 mit Zinssenkungen beginnen könnte.

Entsprechenden Hoffnungen hatte bereits am Dienstag eine Äusserung von Fed-Gouverneur Christopher Waller neue Nahrung gegeben. Ihm zufolge ist die US-Notenbank gut aufgestellt, um die Inflation auf das Ziel von zwei Prozent zu drücken. Der milliardenschwere Fondsmanager und aktivistische Investor Bill Ackman sagte zur Wochenmitte, er wette darauf, dass die Fed die Zinsen bereits im ersten Quartal senken werde - also früher, als der Markt annimmt.

ASIEN

Die asiatischen Märkte laufen am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

In Japan gab der Nikkei 225 schlussendlich 0,26 Prozent auf 33.321,22 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland ging es ebenfalls abwärts: So verlor der Shanghai Composite 0,56 Prozent auf 3.021,69 Punkte. Der Hang Seng rutschte derweil um 2,08 Prozent auf 16.993,44 Punkte ab.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Die mit Spannung erwarteten Einkaufsmanagerindizes aus China haben den zweiten Monat in Folge einen Rückgang verzeichnet. Während der Index für das Verarbeitende Gewerbe weiter unter der Expansionsschwelle von 50 notiert, konnte der Index für den Service-Sektor diese Marke knapp behaupten. Die Börsen reagierten zunächst mit Abgaben auf die Daten, konnten sich im Anschluss aber wieder erholen. Hier stützt die Hoffnung, dass die chinesische Regierung weitere Maßnahmen zur Stimulierung der Konjunktur beschließen wird.

