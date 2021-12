Asiens Börsen uneins

Am Donnerstag tendieren die Märkte in Fernost mehrheitlich tiefer.

AUSTRIA

In Wien zeigten sich die Marktteilnehmer zögerlich.

Der ATX präsentierte sich kurz nach Handelsbeginn stärker, fiel im Verlauf jedoch leicht ins Minus zurück. Am Nachmittag konnte er erneut in die Gewinnzone vordringen und beendete die Sitzung 0,26 Prozent im Plus bei 3.880,97 Punkten

Am heimischen Aktienmarkt präsentierte sich die Meldungslage vor dem näher rückenden Jahreswechsel unverändert sehr dünn. Auch die Handelsumsätze gestalteten sich mager, da viele Marktteilnehmer ihre Orderbücher bereits geschlossen haben.

In Deutschland ging es zur Wochenmitte abwärts.

Der DAX eröffnete den Tag mit einem kleinen Minus und gab anschließend weiter nach. Letztlich notierte er 0,70 Prozent tiefer bei 15.852,25 Zählern.

Es sehe "zwar nicht nach einem euphorischen Abschluss eines erneut starken Börsenjahres aus", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Aber die Befürchtungen nach dem Auftauchen der neuen Coronavirus-Variante Omikron vor einem Monat "haben sich bislang auch nicht bewahrheitet". Die Anleger ignorierten sowohl die in einigen Ländern sichtbar steigenden Infektionszahlen als auch die durch die Feiertage möglicherweise verdeckte Gefahr einer fünften Welle in Deutschland - vielmehr hofften sie bereits auf eine weiter starke Konjunktur im kommenden Jahr.

Die meisten Marktteilnehmer hätten ihre Bücher bereits geschlossen, ergänzte der charttechnische Analyst Christoph Geyer. Derweil versuchten einige wenige Händler, "durch Käufe im umsatzschwachen Markt die Kurse noch ein wenig nach oben zu ziehen", um so in der Jahresendabrechnung gut dazustehen. Wegen der Anziehungskraft großer runder Zahlen könnte der DAX die Marke von 16.000 Punkten in den verbleibenden beiden Handelstagen noch testen, glaubt der Experte. Ob die Kraft ausreiche, das Rekordhoch von 16.290 Punkten aus dem November ins Visier zu nehmen, sei allerdings sehr fraglich.

WALL STREET

Der US-Leitindex konnte am Mittwoch zulegen, während die Techwerte etwas nachgaben.

So eröffnete der Dow Jones mit einem kleinen Gewinn und baute diesen anschließend etwas aus. Zum Handelsende notierte er 0,25 Prozent höher bei 36.488,63 Punkten. Dagegen ist der Techwerteindex NASDAQ Composite leicht ins Minus zurückgefallen, nachdem er mit einem marginalen Plus gestartet war. Letztlich stand er 0,10 Prozent tiefer bei 15.766,22 Zählern.

Damit hielt die jüngste Gewinnserie beim Dow, der schon den sechsten Handelstag in Folge im Plus tendiert. Dank der jüngsten Erholungsrally hatte sich der Leitindex am Vortag bis auf rund 40 Punkte dem Rekordhoch aus dem November genähert, dann aber nur einen bescheidenen Gewinn ins Ziel gerettet.

Unter den Einzelwerten standen wieder einmal die Aktien von Tesla im Anlegerfokus, nachdem der Gründer und Chef des Elektroautobauers, Elon Musk, weitere Anteile zu Geld gemacht hatte. Laut der US-Börsenaufsicht SEC verkaufte der aktuell reichste Mensch der Welt rund 934.000 Aktien im Wert von 1,02 Milliarden US-Dollar.

ASIEN

Am Donnerstag geht es in Asien vorrangig bergab.

In Japan verliert der Nikkei aktuell (7.16 Uhr MEZ) 0,2 Prozent auf 28.849,54 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,58 Prozent auf 3.617,71 Einheiten nach oben. Der Hang Seng in Hongkong notiert 0,22 Prozent leichter bei 23.035,45 Stellen.

Wie schon zuvor die Wall Street zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstag im späten Geschäft uneinheitlich - allerdings mit zum Teil deutlicheren Ausschlägen als in den USA. Mit der Hoffnung auf weitere Wirtschaftshilfen in China zeigen sich die chinesischen Kernlandbörsen freundlich und führen damit das Tableau der Gewinner an, letztlich machen sie aber nur einen Teil der Vortagesverluste wett. Die Auswirkungen der Coronapandemie beschäftigt Anleger übergeordnet weiter, nachdem die Infektionszahlen vielerorts neue Höchstmarken erreicht haben. Doch harte Lockdowns wie in der chinesischen Millionenstadt Xian bleiben die Ausnahme, so dass sich der wirtschaftliche Schaden in Grenzen halten dürfte, so die Hoffnung am Markt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX