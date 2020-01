ATX und DAX in Grün -- Asiens Märkte uneins

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es am Freitag wieder aufwärts.

Der Leitindex ATX wies kurz nach Handelsbeginn grüne Vorzeichen aus und bleibt dieser Tendenz auch anschließend treu.

Beim Coronavirus, der die Märkte zuletzt in Atem gehalten hatte, gibt es weiter keine Entwarnung. Es wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen als "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" eingestuft. Nach dem schwachen Vortag stehen die Zeichen zum Wochenausklang allerdings dennoch auf Entspannung. Etwas Unterstützung sei von soliden chinesischen Konjunkturdaten gekommen, sagte ein Analyst.

DEUTSCHLAND

Vorsichtig optimistisch gehen Marktteilnehmer am Freitag am deutschen Aktienmarkt vor.

Der DAX wies zum Handelsbeginn einen Gewinn von 0,3 Prozent auf 13.196,80 Punkte aus und verbleibt auch anschließend auf grünem Terrain.

Nach seinem Zweiwochentief vom Vortag legt der DAX am Freitag wieder etwas zu. Das Coronavirus aus China erlebte einen neuen Höhepunkt und wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen als "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" eingestuft. Die Anleger an der Wall Street lässt dies jedoch weitgehend kalt.

WALL STREET

In den USA ging es am Donnerstag nach anfänglichen Verlusten aufwärts.

Der Dow Jones wies zur Eröffnung einen Abschlag aus, verblieb größtenteil im Minus, konnte schlussendlichjedoch etwas zulegen. Er verließ den Handel 0,43 Prozent fester bei 28.859,10 Punkten. Der NASDAQ Composite zeigte sich letztlich nach anfänglichen Abgaben ebenfalls mit positiven Vorzeichen. Er beendete den Handelstag mit einem Zuschlag von 0,26 Prozent bei 9.298,93 Einheiten.

Die Anlegerstimmung konnte sich etwas von der Angst vor dem Ausbruch und der Verbreitung des Coronavirus erholen. Für Bewegung bei Einzelwerten sorgte die Bilanzsaison: So legten am Vorabend Börsenriesen wie Microsoft, Tesla und viele mehr ihre Kennzahlen vor. Und auch am Donnerstag standen vorbörslich insbesondere Bilanzen auf der Agenda. Nach Börsenschluss richteten sich die Blicke dann auf Amazon: Auch der Konzern von Jeff Bezos lud zur Bilanzpressekonferenz und konnte mit den Ergebnissen auf ganzer Linie überzeugen.

ASIEN

Am Freitag geht zeigen sich die asiatischen Indizes uneins.

In Tokio legte der Nikkei letztlich 0,99 Prozent zu auf 23.205,18 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wird weiterhin nicht gehandelt. An seinem letzten zurückliegenden Handelstag, dem 23. Januar 2020, verlor der Shanghai Composite letztlich 2,75 Prozent auf 2.976,53 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich unterdessen 0,44 Prozent tiefer bei 26.333,54 Einheiten.

Gestützt von günstigen US-Vorgaben und neuen stabilen Konjunkturdaten aus China geht es am Freitag an den asiatischen Aktienmärkten mehrheitlich nach oben. Die Angst vor den Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie, die am Vortag noch für deutliche Kursverluste gesorgt hatte, tritt zunächst in den Hintergrund - auch wenn die Opferzahl und die Zahl der Betroffenen weiter steigt. Tendenziell positiv wird gesehen, dass die Weltgesundheitsorganisation nun doch einen globalen Gesundheitsnotstand erklärt hat. Daneben ist im Handel nach den jüngsten teils heftigen Verlusten auch von einer Überverkauftheit und einer technischen Gegenreaktion zu hören. Begründet wird die wieder bessere Stimmung aber auch mit vielfach gut ausfallenden Quartalsergebnissen der Unternehmen in der laufenden Berichtssaison.

