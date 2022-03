Skepsis in Bezug auf Ukraine-Verhandlungen überwiegt: Asiens Börsen geben nach

Die Aktienmärkte in Fernost zeigen sich am Donnerstag schwächer. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt schlossen den Handel zur Wochenmitte leichter. Die US-Indizes bewegten sich lauf rotem Terrain.

AUSTRIA

Die Wiener Börse schloss den Mittwochshandel mit roten Vorzeichen.

So eröffnete der ATX mit einem Verlust und fiel anschließend noch tiefer ins rote Terrain. Der österreichische Leitindex schloss 0,85 Prozent tiefer bei 3.353,07 Einheiten.

Im Zentrum stand zuletzt neben dem Ukraine-Krieg auch die inverse Zinskurve in den USA. Denn erstmals seit zweieinhalb Jahren übersteigt die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen diejenige der zehnjährigen. Der Renditeabstand, im Fachjargon Spread genannt, zwischen den Schuldtiteln mit diesen Laufzeiten dient als Indikator für die Gesundheit einer Volkswirtschaft. Werfen die kürzer laufenden Titel mehr ab als die länger laufenden, sprechen Experten von einer "inversen Renditekurve". Sie gilt als Vorbote einer Rezession. Einige Marktexperten wollten diese Entwicklung allerdings nicht überbewerten.

Mit Bezug auf den Ukraine-Konflikt schrieb der IG-Market-Experte Christian Henke: "Jeder Hoffnungsschimmer wird an den Aktienmärkten zum Anlass genommen, um zu investieren." Trotz aller Gespräche sei ein Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew noch nicht abzusehen. Die russische Regierung habe angekündigt, Truppen aus der Region um die Hauptstadt Kiew abzuziehen und somit zu deeskalieren. Allerdings hätten Experten diesbezüglich Zweifel.

"Die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine setzen sich zwar fort, dafür gibt es aber Fortschritte bei den Verhandlungen in Istanbul, die auf eine Entspannung hoffen lassen", kommentierte diesbezüglich die Helaba. Sie verwiesen allerdings auf einen möglichen Gas-Exportstopps Russlands, wenn die Gas-Rechnung nicht in Rubel beglichen würde. Der Westen hatte diese Forderung Moskaus zuletzt abgelehnt. Die deutsche Regierung bereitet sich bereits auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor.

Im Schatten des Ukraine-Kriegs verdüstert sich aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) der Konjunkturausblick in der Eurozone. Die russische Invasion in der Ukraine sorge für Vertrauensverlust und treibe die Energiepreise in die Höhe, warnte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Nikosia. "Wir werden auf kurze Sicht mit höherer Inflation und niedrigerem Wachstum konfrontiert sein", fügte die Französin hinzu. Umso länger der Krieg dauere, desto höher würden die wirtschaftlichen Folgekosten ausfallen. Das belegten auch kürzlich veröffentlichte Daten, denn laut Zahlen der Europäischen Kommission hat sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone angesichts des Ukraine-Kriegs deutlich verschlechtert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gab am Mittwoch kräftig nach.

So startete der DAX bereits mit einem Minus und vergrößerte dieses im weiteren Handelsverlauf noch. Mit einem Verlust von 1,45 Prozent und einem Stand von 14.606,05 Zählern ging der deutsche Leitindex aus dem Handel.

Die jüngste Euphorie an den Aktienmärkten hat zur Wochenmitte zunächst ein Ende gefunden. Am Vortag hatte die Nachricht, dass Russland die Kampfhandlungen bei Kiew drosseln will, die Märkte stark angetrieben. Ob die Maßnahme Russlands von Dauer sein wird, müsse sich jedoch erst noch zeigen, mahnte die Landesbank Helaba. "Noch geht der Krieg weiter und es gibt Sorgen vor einem Lieferstopp für Energie aus Russland". An den Rohstoffmärkten legte der Ölpreis wieder zu.

Der russische Teilrückzug sei "wohl weniger als Friedensangebot, sondern mehr als militärstrategische Operation zu werten", schrieb Investmentanalyst Uwe Streich von der Landesbank LBBW. Auch habe der US-Außenminister Antony Blinken keine wirklichen Fortschritte in den Gesprächen der Kriegsparteien erkennen können. Die Anleger hätten am Vortag "wohl zu optimistisch" reagiert.

WALL STREET

An der Wall Street war von der guten Stimmung vom Vortag am Mittwoch nichts mehr zu sehen.

Der Dow Jones begann die Sitzung minimal im Minus und gab dann weiter nach. Zeitweise kletterte er ins Plus, fiel dann jedoch wieder zurück. Aus dem Handel ging er letztlich mit einem Abschlag von 0,19 Prozent bei 35.228,81 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Start ebenfalls schwächer. Anschließend verblieb er auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 14.442,27 Zähler (-1,21 Prozent).

Berichte über Fortschritte bei den Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hatten die Kurse an der Wall Street am Dienstag kräftig nach oben getrieben. Gleichzeitig gaben die Ölpreise weiter nach, was am Aktienmarkt ebenfalls mit Erleichterung aufgenommen wurde. Am Mittwoch legten die Preise am Ölmarkt allerdings wieder deutlicher zu. Russland hat dem am Dienstag bekundeten Willen zur Deeskalation bislang noch keine Tagen folgen lassen.

Frische US-Arbeitsmarktdaten hatten einen leicht negativen Einfluss auf die Aktienkurse. Die Privatwirtschaft der USA hat im März erneut zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Gegenüber dem Vormonat kamen 455.000 Stellen hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Der Zuwachs liegt nur leicht unter dem Jobaufbau im Vormonat. Analysten hatten im Schnitt mit 450.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Besonders viele Stellen kamen im Dienstleistungssektor hinzu, der von weniger Corona-Beschränkungen profitiert haben dürfte.

ASIEN

In Asien übernehmen am Donnerstag die Verkäufer das Ruder.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 6:55 Uhr unserer Zeit 0,39 Prozent auf 27.917 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3.263 Zählern um 0,1 Prozent tiefer. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 0,81 Prozent auf 22.052 Stellen nach.

Die asiatischen Aktienmärkte folgen am Donnerstag den schwachen Vorgaben von der Wall Street. Während der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen für die Weltwirtschaft die Stimmung weiter belastet, zumal die angeblichen jüngsten Fortschritte bei den Friedensgesprächen zunehmend skeptisch gesehen werden angesichts fortgesetzter russischer Angriffe, kommt etwas Rückenwind von den Ölpreisen.

Diese fallen deutlich nach Berichten, wonach US-Präsident Biden die Freigabe von einer Million Barrel pro Tag aus den US-Ölreserven über einen Zeitraum von mehreren Monaten in Erwägung zieht. Das dämpft die Sorgen um die weltweit hohe Inflation zumindest etwas, wofür die extrem gestiegenen Energiepreise der Haupttreiber sind.

In China sind die Einkaufsmanagerindizes für März in den Kontraktion anzeigenden Bereich gesunken. Dies war aber so schon erwartet worden angesichts der strengen Lockdown-Politik Pekings zur Eindämmung immer wieder auftretender Corona-Infektionswellen. In Hongkong wird das Indexminus wieder einmal mit Befürchtungen im Zusammenhang gesehen, dass chinesische Aktien von den Kurszetteln an den US-Börsen verschwinden könnten wegen der anhaltenden Probleme bei der Erfüllung der Rechnungslegungsvorschriften. Die US-Wertpapieraufsicht soll sich bezüglich einer Lösung vorsichtig geäußert haben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX