Asiens Märkte vorwiegend tiefer

An den Börsen in Fernost werden am Freitag mehrheitlich Abschläge verzeichnet.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt wurden am Donnerstag deutliche Abschläge verbucht.

Der ATX hatte zwar kurz nach dem Handelsstart noch fester notiert, wechselte dann aber das Vorzeichen und ging mit einem Minus von 2,77 Prozent bei 2.146,90 Zählern in den Feierabend.

Die Wiener Börse verzeichnete damit den siebenten Verlusttag in Folge zu. Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA lieferen dabei kräftigen Gegenwind. In den USA ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal infolge der Coronavirus-Pandemie in noch nie da gewesenem Ausmaß eingebrochen.

Hierzulande lasteten überdies Analystenstimmen und Quartalszahlen auf den Kursen. Seitens der Berichtssaison rückten AMAG, Palfinger und Verbund in den Fokus.

Zuvor waren bereits Wachstumsdaten aus Deutschland und Österreich veröffentlicht worden. Beide Datensätze zeugten ebenfalls von einem desaströsen Bild der Konjunktur. Hierzulande brach die Wirtschaft im zweiten Quartal um 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland schrumpfte um 11,7 Prozent.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag zeigten sich die Anleger in Deutschland sehr pessimistisch.

Der DAX vergrößerte seinen anfänglichen Verlust beträchtlich und schloss am Abend 3,45 Prozent tiefer bei 12.379,65 Punkten.

Die deutsche Wirtschaft hat auf dem Höhepunkt der Corona-Krise einen noch nie da gewesenen Einbruch erlebt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 10,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Es war der stärkste Rückgang seit Beginn der vierteljährlichen BIP-Berechnungen im Jahr 1970. Bereits zum Jahresanfang war die Wirtschaftsleistung deutlich gesunken. Europas größte Volkswirtschaft steckt in einer tiefen Rezession.

Ralf Umlauf, Analyst der Landesbank Helaba, äußerte sich skeptisch: "Zwar verbessern sich Stimmungsindikatoren und realwirtschaftliche Daten seit einigen Monaten wieder deutlich, für das Gesamtjahr 2020 wird dennoch mit einem sehr großen Minus beim Bruttoinlandsprodukt zu rechnen sein. Darüber hinaus schwebt das Damoklesschwert der zweiten Infektionswelle vor allem über der Entwicklung der internationalen Konjunktur." Derweil brach auch in den USA die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal infolge der Coronavirus-Pandemie in noch nie da gewesenem Ausmaß ein.

Auf Unternehmensseite enttäuschten zudem schwache Geschäftsahlen unter anderem von Volkswagen.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Donnerstag mit gemischten Vorzeichen.

Der Dow Jones ging um 0,85 Prozent leichter bei 26.313,65 Punkten aus dem Handel. Er hatte bereits mit einem Verlust von 0,65 Prozent bei 26.367,42 Zählern eröffnet und blieb auch im weiteren Handelsverlauf klar in der Verlustzone. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte hingegen Gewinne, nachdem er zum Start um 0,88 Prozent auf 10.450,12 Zähler gefallen war. Er beendete den Handelstag um 0,43 Prozent höher bei 10.587,81 Einheiten.

Vorbörslich wurden am Donnerstag viel beachtete Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal veröffentlicht, die wegen des coronabedingten Lockdowns einen drastischen Einbruch um annualisiert 32,9 Prozent ausgewiesen haben. Experten hatten zwar einen noch etwas höheren Rückschlag erwartet. Entspannung brachten die Daten aber keineswegs.

Dies schon allein wegen der zweiten Corona-Welle, die in vielen Ländern heranzuschwappen scheint. Hinzu kam in den USA noch eine spezielle Bürde von Seiten der Politik: Bislang ist noch keine Einigung über ein Konjunkturpaket in Sicht, das den bisher gewährten Hilfen für Arbeitslose nachfolgen soll. Die Zeit drängt, denn es muss bis Freitag fertigwerden, wenn es reibungslos anknüpfen soll.

Daneben sorgte auch US-Präsident Donald Trump wieder einmal für Verunsicherung unter den Börsianern. Auf Twitter spielte er offen mit dem Gedanken an eine Verschiebung der Wahl im November.

ASIEN

Anleger lassen am Freitag überwiegend Vorsicht walten.

In Tokio verbucht der Nikkei Abschläge von 2,41 Prozent auf 21.800,58 Zähler. (7.06 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland sind sich die Indizes nicht einig: Der Shanghai Composite verliert 0,05 Prozent auf 3.285,12 Indexpunkte. In Hongkong legt der Hang Seng hingegen 0,22 Prozent auf 24.764,17 Einheiten zu.

Am Freitag lässt sich an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während es in Japan mit den Kursen nach schwachen Vorgaben aus den USA kräftig nach unten geht, hälten sich der Markt in Hongkong recht gut. Die Technologiewerte in der Region erhalten Rückenwind von den überzeugenden Quartalsausweisen, die Apple, Amazon/a> und Facebook am Donnerstag nach US-Börsenschluss vorgelegt haben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX