Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 klettert am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag steht der Euro STOXX 50 um 15:49 Uhr via STOXX 1,03 Prozent im Plus bei 4 935,94 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,224 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,178 Prozent fester bei 4 894,13 Punkten in den Handel, nach 4 885,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 894,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 935,94 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,59 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 20.05.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 5 074,34 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 20.03.2024, einen Stand von 5 000,31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 343,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 2,60 Prozent auf 220,60 EUR), BNP Paribas (+ 2,17 Prozent auf 59,92 EUR), Ferrari (+ 1,98 Prozent auf 391,60 EUR), VINCI (+ 1,90 Prozent auf 101,88 EUR) und UniCredit (+ 1,80 Prozent auf 34,73 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Danone (-2,89 Prozent auf 57,29 EUR), BMW (-0,81 Prozent auf 87,82 EUR), Santander (-0,77 Prozent auf 4,43 EUR), Vivendi (-0,35 Prozent auf 9,81 EUR) und Sanofi (-0,25 Prozent auf 87,36 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Santander-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 18 638 156 Aktien gehandelt. Mit 387,049 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 9,52 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at