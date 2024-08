Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Handelsende steigen

Am Donnerstag steht der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,63 Prozent im Plus bei 13 839,07 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 96,498 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,391 Prozent stärker bei 13 669,96 Punkten in den Handel, nach 13 616,75 Punkten am Vortag.

Bei 13 644,68 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 13 855,57 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 1,41 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 15.07.2024, mit 14 570,66 Punkten bewertet. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, bei 15 132,59 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 15.08.2023, bei 13 124,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,129 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Ceconomy St (+ 11,81 Prozent auf 2,84 EUR), BayWa (+ 7,83 Prozent auf 14,60 EUR), IONOS (+ 7,55 Prozent auf 27,05 EUR), ADTRAN (+ 6,21 Prozent auf 4,60 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 4,59 Prozent auf 15,73 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Energiekontor (-1,39 Prozent auf 56,70 EUR), PNE (-0,99 Prozent auf 14,04 EUR), SCHOTT Pharma (-0,93 Prozent auf 32,00 EUR), Grand City Properties (-0,68 Prozent auf 11,67 EUR) und HAMBORNER REIT (-0,46 Prozent auf 6,53 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Ceconomy St-Aktie aufweisen. 820 818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX mit 8,018 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Ceconomy St-Aktie hat mit 4,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at