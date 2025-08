Freundlicher Handel: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstag fort.

Um 09:13 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,96 Prozent nach oben auf 3 808,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 627,540 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,302 Prozent auf 3 783,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 772,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 818,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 783,47 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wurde der TecDAX mit 3 872,41 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Stand von 3 728,93 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 05.08.2024, einen Wert von 3 195,75 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 3,63 Prozent auf 34,98 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,82 Prozent auf 89,50 EUR), Bechtle (+ 1,78 Prozent auf 35,42 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,73 Prozent auf 47,06 EUR) und JENOPTIK (+ 1,64 Prozent auf 18,62 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-0,06 Prozent auf 31,50 EUR), PNE (+ 0,00 Prozent auf 15,10 EUR), Drägerwerk (+ 0,00 Prozent auf 67,70 EUR), Sartorius vz (+ 0,06 Prozent auf 179,80 EUR) und freenet (+ 0,07 Prozent auf 28,48 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 619 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 284,919 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,90 zu Buche schlagen. freenet-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,31 Prozent gelockt.

