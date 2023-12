Börse Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent auf 13 126,13 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 108,325 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,336 Prozent auf 13 128,70 Punkte an der Kurstafel, nach 13 084,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 154,42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 126,13 Zählern.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,623 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.11.2023, bei 12 319,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 324,21 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.12.2022, den Wert von 12 555,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 8,62 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 13 880,68 Punkte. Bei 11 973,73 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Klöckner (+ 5,60 Prozent auf 6,60 EUR), IONOS (+ 3,40 Prozent auf 14,60 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,26 Prozent auf 7,28 EUR), Energiekontor (+ 2,87 Prozent auf 68,00 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 2,71 Prozent auf 26,50 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen MorphoSys (-6,90 Prozent auf 22,68 EUR), METRO (St) (-3,17 Prozent auf 5,95 EUR), ADTRAN (-2,97 Prozent auf 5,23 USD), AUTO1 (-1,38 Prozent auf 5,70 EUR) und Siltronic (-0,98 Prozent auf 86,30 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 110 689 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 10,000 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,75 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at