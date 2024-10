Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent höher bei 14 016,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 99,233 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,057 Prozent tiefer bei 14 002,29 Punkten, nach 14 010,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 14 002,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 016,29 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,17 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 09.09.2024, bei 13 371,94 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 09.07.2024, bei 14 323,64 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2023, einen Stand von 12 588,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 1,41 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell PATRIZIA SE (+ 1,70 Prozent auf 8,95 EUR), Deutsche Euroshop (+ 1,64 Prozent auf 21,65 EUR), CANCOM SE (+ 1,49 Prozent auf 27,18 EUR), STRATEC SE (+ 1,30 Prozent auf 42,85 EUR) und SFC Energy (+ 1,24 Prozent auf 20,45 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen AUTO1 (-2,58 Prozent auf 9,45 EUR), Salzgitter (-1,91 Prozent auf 14,39 EUR), Drägerwerk (-1,85 Prozent auf 47,80 EUR), KWS SAAT SE (-1,57 Prozent auf 62,70 EUR) und EVOTEC SE (-1,20 Prozent auf 5,75 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 69 359 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit 9,904 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

2025 hat die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

