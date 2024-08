Börse Frankfurt in Grün: Das macht der LUS-DAX am Montagmittag

Der LUS-DAX kommt am Montag nicht vom Fleck.

Um 12:24 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 18 590,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 608,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 552,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 26.07.2024, stand der LUS-DAX noch bei 18 465,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 18 700,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 15 684,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,03 Prozent. 18 888,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,00 Prozent auf 31,15 EUR), Zalando (+ 0,89 Prozent auf 24,99 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,42 Prozent auf 62,35 EUR), BMW (+ 0,28 Prozent auf 84,70 EUR) und Porsche (+ 0,23 Prozent auf 69,98 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-2,10 Prozent auf 25,21 EUR), MTU Aero Engines (-1,50 Prozent auf 263,50 EUR), QIAGEN (-1,32 Prozent auf 41,63 EUR), Rheinmetall (-0,93 Prozent auf 530,40 EUR) und Heidelberg Materials (-0,87 Prozent auf 93,46 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 622 036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 228,191 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 8,82 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at