Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt zum Handelsende zu

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,95 Prozent stärker bei 18 418,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 224,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 423,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 18 514,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 10.04.2024, einen Stand von 18 079,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 692,50 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,00 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 4,11 Prozent auf 28,35 EUR), Porsche (+ 3,66 Prozent auf 75,24 EUR), Bayer (+ 3,06 Prozent auf 26,13 EUR), adidas (+ 2,41 Prozent auf 221,30 EUR) und QIAGEN (+ 2,28 Prozent auf 37,75 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Covestro (-1,23 Prozent auf 54,64 EUR), BASF (-1,20 Prozent auf 43,68 EUR), MTU Aero Engines (-1,00 Prozent auf 246,70 EUR), Merck (-0,37 Prozent auf 149,15 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,33 Prozent auf 106,25 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 274 708 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 219,252 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at