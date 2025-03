NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Porsche SE auf "Sell" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst George Galliers verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die am Freitag vorgelegten vorläufigen Jahreszahlen der Holdinggesellschaft samt hoher Abschreibungen auf die Beteiligungen an Volkswagen und der Porsche AG. Das Management habe zudem seine Prognose zur Nettoverschuldung für 2024 bekanntgegeben. Da die Wertminderungen nicht zahlungswirksam seien, gehe Porsche SE weiter von einer Höhe im prognostizierten Bereich aus, wobei die Summe bei etwa 5,2 Milliarden Euro liegen dürfte. Das erwartet auch Galliers./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





