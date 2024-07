Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt zum Start zu

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent höher bei 18 273,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 291,00 Punkte, das Tagestief hingegen 18 218,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 18 151,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, bei 18 182,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 26.07.2023, mit 16 131,00 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 9,13 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 0,89 Prozent auf 23,90 EUR), Beiersdorf (+ 0,55 Prozent auf 136,05 EUR), Deutsche Börse (+ 0,50 Prozent auf 189,10 EUR), adidas (+ 0,44 Prozent auf 230,10 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,43 Prozent auf 254,60 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil BASF (-3,61 Prozent auf 43,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,67 Prozent auf 61,91 EUR), BMW (-1,04 Prozent auf 87,28 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,91 Prozent auf 103,70 EUR) und Sartorius vz (-0,88 Prozent auf 226,40 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die BASF-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 400 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 226,091 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at