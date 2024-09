Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen

Am Donnerstag klettert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,71 Prozent auf 13 715,47 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 97,926 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,209 Prozent auf 13 590,81 Punkte an der Kurstafel, nach 13 619,33 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 13 725,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 590,81 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 2,61 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 348,21 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.06.2024, einen Stand von 15 243,14 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.09.2023, einen Stand von 13 231,82 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,765 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit pbb (+ 13,63 Prozent auf 5,67 EUR), Hypoport SE (+ 5,88 Prozent auf 263,00 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 4,28 Prozent auf 23,15 EUR), Grand City Properties (+ 4,20 Prozent auf 12,91 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,86 Prozent auf 16,53 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil ATOSS Software (-3,59 Prozent auf 134,40 EUR), STRATEC SE (-3,40 Prozent auf 42,65 EUR), ADTRAN (-3,11 Prozent auf 4,67 EUR), IONOS (-3,02 Prozent auf 24,10 EUR) und Dermapharm (-2,41 Prozent auf 32,45 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 872 261 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 8,494 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,97 zu Buche schlagen. Die TAKKT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

