Börse Frankfurt in Grün: SDAX in der Gewinnzone

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,91 Prozent stärker bei 14 590,60 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 120,423 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,253 Prozent fester bei 14 496,19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 459,58 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 608,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 495,43 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,83 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, mit 13 873,11 Punkten bewertet. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, bei 13 596,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der SDAX mit 13 056,11 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 608,45 Punkten. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Ceconomy St (+ 7,18 Prozent auf 2,13 EUR), AUTO1 (+ 6,22 Prozent auf 5,02 EUR), Salzgitter (+ 4,94 Prozent auf 26,34 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,68 Prozent auf 7,60 EUR) und Dürr (+ 3,19 Prozent auf 22,62 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SCHOTT Pharma (-2,78 Prozent auf 39,18 EUR), Hypoport SE (-2,52 Prozent auf 224,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,93 Prozent auf 20,30 EUR), SYNLAB (-1,50 Prozent auf 10,52 EUR) und Drägerwerk (-0,95 Prozent auf 52,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Ceconomy St-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 373 609 Aktien gehandelt. Mit 17,725 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

2024 hat die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

