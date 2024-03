Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags mit grünem Vorzeichen

Aktuell legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag geht es im SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 13 922,26 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 115,543 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,391 Prozent auf 13 960,90 Punkte an der Kurstafel, nach 13 906,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 13 988,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 915,23 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Wert von 13 882,84 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2023, einen Stand von 13 576,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, den Stand von 12 773,39 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,731 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,87 Prozent auf 17,54 EUR), Grand City Properties (+ 3,56 Prozent auf 9,32 EUR), Mutares (+ 2,25 Prozent auf 34,05 EUR), Hypoport SE (+ 2,25 Prozent auf 218,40 EUR) und Varta (+ 2,18 Prozent auf 14,04 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen pbb (-4,84 Prozent auf 4,37 EUR), Dermapharm (-3,55 Prozent auf 34,74 EUR), SAF-HOLLAND SE (-3,23 Prozent auf 17,96 EUR), Salzgitter (-2,45 Prozent auf 23,06 EUR) und STRATEC SE (-2,30 Prozent auf 42,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 266 357 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 16,450 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie präsentiert mit 4,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 7,18 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

