pbb Aktie

4,97EUR -0,03EUR -0,64%
pbb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001

29.09.2025 09:37:02

pbb Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 8,30 Euro auf "Buy" belassen. Die im Vorfeld getroffenen Maßnahmen zum Verkauf des US-Finanzierungsgeschäfts und zum Kauf der Deutsche Investment Group seien die richtigen Schritte des Immobilienfinanzierers, um die angestrebte höhere Profitabilität zu erreichen, schrieb Andreas Pläsier am Montag./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
8,30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,97 € 		Abst. Kursziel*:
67,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67,07%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

