pbb Aktie
|4,97EUR
|-0,03EUR
|-0,64%
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
pbb Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 8,30 Euro auf "Buy" belassen. Die im Vorfeld getroffenen Maßnahmen zum Verkauf des US-Finanzierungsgeschäfts und zum Kauf der Deutsche Investment Group seien die richtigen Schritte des Immobilienfinanzierers, um die angestrebte höhere Profitabilität zu erreichen, schrieb Andreas Pläsier am Montag./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
8,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,97 €
|
Abst. Kursziel*:
67,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,07%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|4,97
|-0,64%
