Börse Frankfurt in Grün: SDAX startet im Plus

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX aktuell erneut ins Plus.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,40 Prozent auf 15 223,33 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 123,314 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,054 Prozent auf 15 170,98 Punkte an der Kurstafel, nach 15 162,82 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 15 170,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 223,65 Punkten lag.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, den Wert von 13 932,74 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 20.02.2024, einen Wert von 13 720,17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 653,86 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,14 Prozent aufwärts. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell MLP SE (+ 1,92 Prozent auf 6,37 EUR), DEUTZ (+ 1,76 Prozent auf 5,50 EUR), Dermapharm (+ 1,74 Prozent auf 38,05 EUR), Hypoport SE (+ 1,45 Prozent auf 307,80 EUR) und Salzgitter (+ 1,11 Prozent auf 23,76 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen TAKKT (-7,49 Prozent auf 13,10 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,69 Prozent auf 1,16 EUR), SÜSS MicroTec SE (-0,74 Prozent auf 53,90 EUR), Dürr (-0,72 Prozent auf 24,66 EUR) und PVA TePla (-0,66 Prozent auf 19,63 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 117 871 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 16,200 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die TRATON-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at