Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Am Freitag erhöhte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende um 1,12 Prozent auf 14 138,34 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 95,236 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,010 Prozent schwächer bei 13 980,04 Punkten, nach 13 981,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 161,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 976,02 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,563 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.09.2024, bei 13 619,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, lag der SDAX bei 14 574,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12 564,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,29 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 940,72 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 5,03 Prozent auf 6,16 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,95 Prozent auf 17,89 EUR), Nagarro SE (+ 3,84 Prozent auf 92,05 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,60 Prozent auf 14,96 EUR) und NORMA Group SE (+ 3,41 Prozent auf 14,56 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen SAF-HOLLAND SE (-2,36 Prozent auf 15,70 EUR), PNE (-1,45 Prozent auf 12,20 EUR), Medios (-1,44 Prozent auf 15,08 EUR), STRATEC SE (-1,40 Prozent auf 42,30 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-1,37 Prozent auf 25,15 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 978 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 10,102 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,91 erwartet. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at