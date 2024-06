Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX am Morgen erneut ins Plus.

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,21 Prozent fester bei 3 457,27 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 505,794 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,001 Prozent höher bei 3 415,94 Punkten, nach 3 415,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 415,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 458,46 Zähler.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 3,61 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 291,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.03.2024, wies der TecDAX 3 448,79 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, stand der TecDAX bei 3 226,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,99 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SAP SE (+ 3,56 Prozent auf 177,62 EUR), Nemetschek SE (+ 2,90 Prozent auf 93,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,65 Prozent auf 86,25 EUR), Sartorius vz (+ 1,58 Prozent auf 250,20 EUR) und Bechtle (+ 1,57 Prozent auf 46,46 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen CANCOM SE (-1,80 Prozent auf 30,60 EUR), MorphoSys (-0,66 Prozent auf 67,75 EUR), SÜSS MicroTec SE (-0,52 Prozent auf 57,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,35 Prozent auf 22,53 EUR) und freenet (-0,08 Prozent auf 25,54 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 297 562 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 196,794 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,73 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

