Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX letztendlich im Minus

Der LUS-DAX erlitt am Dienstagabend Verluste.

Am Dienstag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,49 Prozent schwächer bei 18 233,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 223,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 489,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 17 753,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2024, stand der LUS-DAX noch bei 18 514,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 15 735,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 993,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,17 Prozent auf 33,49 EUR), QIAGEN (+ 1,33 Prozent auf 41,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,30 Prozent auf 24,92 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,89 Prozent auf 272,70 EUR) und Rheinmetall (+ 0,79 Prozent auf 511,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil BMW (-11,15 Prozent auf 68,98 EUR), Continental (-10,51 Prozent auf 52,60 EUR), Deutsche Bank (-4,91 Prozent auf 14,29 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,88 Prozent auf 55,40 EUR) und Bayer (-3,71 Prozent auf 27,62 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 810 351 Aktien gehandelt. Mit 224,645 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,57 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

