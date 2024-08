Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt nachmittags im Minus

Kaum bewegt zeigt sich der MDAX am Donnerstagnachmittag.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,20 Prozent tiefer bei 25 321,12 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 247,945 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,241 Prozent auf 25 311,96 Punkte an der Kurstafel, nach 25 373,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 391,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 192,10 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,490 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 01.07.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 244,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, wies der MDAX 26 264,39 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, wies der MDAX einen Wert von 28 571,23 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,65 Prozent abwärts. Bei 27 641,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 665,49 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 7,74 Prozent auf 13,44 EUR), HUGO BOSS (+ 6,23 Prozent auf 39,04 EUR), LEG Immobilien (+ 3,59 Prozent auf 83,76 EUR), TAG Immobilien (+ 3,58 Prozent auf 14,45 EUR) und Evonik (+ 3,06 Prozent auf 19,34 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen KION GROUP (-4,37 Prozent auf 35,02 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,34 Prozent auf 34,68 EUR), RATIONAL (-1,98 Prozent auf 793,50 EUR), Knorr-Bremse (-1,75 Prozent auf 73,15 EUR) und thyssenkrupp (-1,61 Prozent auf 3,48 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3 041 978 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 18,192 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at