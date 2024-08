Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start in der Verlustzone

Der MDAX bewegt sich am Freitagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 1,68 Prozent schwächer bei 24 582,78 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 248,879 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,982 Prozent leichter bei 24 756,19 Punkten, nach 25 001,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 24 757,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 562,60 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,44 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 02.07.2024, lag der MDAX noch bei 25 125,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 252,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 28 044,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,40 Prozent nach unten. Bei 27 641,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 24 562,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,70 Prozent auf 34,73 EUR), HELLA GmbH (+ 0,12 Prozent auf 86,60 EUR), Evonik (-0,13 Prozent auf 19,04 EUR), HUGO BOSS (-0,18 Prozent auf 38,54 EUR) und ENCAVIS (-0,23 Prozent auf 17,03 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen TUI (-4,42 Prozent auf 5,54 EUR), Delivery Hero (-3,92 Prozent auf 20,12 EUR), EVOTEC SE (-3,83 Prozent auf 8,16 EUR), AIXTRON SE (-3,76 Prozent auf 19,73 EUR) und HelloFresh (-3,48 Prozent auf 5,44 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 154 685 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 18,141 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TUI-Aktie weist mit 5,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

