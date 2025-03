NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Aktie des Modekonzerns werde mit einem Abschlag von mehr als 60 Prozent zum Luxusgütersektor gehandelt und sei damit wieder auf dem gleichen Stand wie im Juli 2024, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei jedoch nicht mehr gerechtfertigt, da die Metzinger operativ zulegten, ihre Betriebskosten unter Kontrolle hätten und sich die Bruttomarge in die richtige Richtung bewege./edh/nas



