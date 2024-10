Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Am Mittwoch bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,70 Prozent tiefer bei 13 797,35 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 100,832 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,051 Prozent fester bei 13 901,29 Punkten, nach 13 894,21 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 950,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 797,35 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,48 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, wurde der SDAX auf 13 666,78 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, lag der SDAX bei 14 290,70 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2023, den Stand von 12 213,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,172 Prozent nach unten. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 8,92 Prozent auf 6,47 EUR), Energiekontor (+ 3,79 Prozent auf 52,00 EUR), IONOS (+ 1,65 Prozent auf 24,60 EUR), DWS Group GmbH (+ 1,65 Prozent auf 39,42 EUR) und KSB SE (+ 1,33 Prozent auf 610,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,98 Prozent auf 15,06 EUR), flatexDEGIRO (-4,68 Prozent auf 14,15 EUR), ADTRAN (-3,79 Prozent auf 5,69 EUR), STRATEC SE (-3,63 Prozent auf 38,50 EUR) und Vossloh (-3,30 Prozent auf 46,90 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 363 930 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,447 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist mit 3,91 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

